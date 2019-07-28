Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза умер утром в воскресенье, 28 июля, на 60-м году жизни, сообщил в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Причина смерти не называется.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019

Владимир Кара-Мурза начал карьеру в РГТРК «Останкино» (в настоящее время «Первый канал»). Осенью 1993 года перешел в первую в России частную телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года. С 2003-го по 2008 год был ведущим информационной программы «Сейчас в России» на RTVi.

На «Эхе Москвы» журналист проработал 15 лет, в разное время будучи ведущим программ «Реплика Кара-Мурзы», «Ну и денек» и «Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой». На «Радио Свобода» с 2005 года выходило его авторское ток-шоу «Грани времени».