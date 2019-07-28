В Санкт–Петербурге проходит парад ВМФ

В Санкт–Петербурге начался парад в честь Дня военно-морского флота (ВМФ) России. Его принимает президент Владимир Путин. Перед началом парада верховный главнокомандующий обошел строй кораблей и приветствовал членов экипажа.

На параде Владимир Путин отметил, что ВМФ может «дать достойный отпор любому агрессору». По его словам, гарантией этого являются новые образцы вооружения.

Президент при этом добавил, что главное — это мужество военнослужащих, а также их преданность родине. «В минуты жестких, жестоких испытаний моряки готовы отдать жизнь за свой корабль, за свой народ и отечество»,— сказал господин Путин.

Парад проходит в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами, а также в акватории Кронштадтского рейда. В нем принимают участие более 4 тыс. военнослужащих и 43 морских судна. Возглавляет парадный строй корабль «Полтава», который был воссоздан на исторической верфи. В праздновании дня ВМФ в этом году впервые участвуют иностранные корабли — индийский фрегат «Таркаш» и китайский эсминец «Сиань».

После морской части парад продолжится в воздухе над Невой и Финским заливом. В небе пролетит 41 самолет и вертолет морской авиации. Затем пройдут мероприятия на Дворцовой площади.

День военно-морского флота ежегодно празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году отмечается 323-я годовщина со дня образования ВМФ.