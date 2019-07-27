Перед митингом оппозиции в Москве задержали экс-кандидатов в Мосгордуму

В Москве перед акцией протеста из-за отказа в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны несколько оппозиционных кандидатов:

Дмитрий Гудков написал в своем Telegram-канале, что его задержали за 5 км от МКАД, остановив машину. Политика везут в ОВД Коптево. «В ОВД мне готовятся предъявить третий протокол по статье 20.2 — нарушение порядка проведения митингов. Третий протокол за полгода = уголовное дело»,— рассказал он.

О своем задержании в Twitter сообщила претендент в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина. Ее везут в ОВД Хорошево-Мневники.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал о своем задержании в Twitter.

По пути к мэрии задержали Любовь Соболь, видео задержания опубликовала в Twitter глава ее штаба Ольга Ключникова.

Уже во время акции, по информации «Новой газеты», задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.

Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что на Тверской задержаны не менее 26 человек. Они находятся в трех автозаках.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Против организаторов проводится административное расследование. Как сообщает корреспондент “Ъ”, Пушкинская площадь уже закрыта, также перекрыты подземные переходы на Тверской улице.

Как проходит акция в центре Москвы, читайте в публикации “ЪFM”.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».