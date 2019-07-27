Перед митингом оппозиции в Москве задержали экс-кандидатов в Мосгордуму

В Москве перед акцией протеста из-за отказа в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны несколько оппозиционных кандидатов:
Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что на Тверской задержаны не менее 26 человек. Они находятся в трех автозаках.
В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Против организаторов проводится административное расследование. Как сообщает корреспондент “Ъ”, Пушкинская площадь уже закрыта, также перекрыты подземные переходы на Тверской улице.
Как проходит акция в центре Москвы, читайте в публикации “ЪFM”.
Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».
просмотров: 111401
просмотров: 75394
просмотров: 50240
просмотров: 49425
просмотров: 45263