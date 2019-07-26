Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний. «Все вы были свидетелями вчерашнего происшествия, когда один из кандидатов при поддержке иностранных средств массовой информации находились в здании до 12 часов. Находясь в зале, они нарушили электроснабжение, звукоснабжение»,— сообщил он, объясняя, почему очередное заседание проходит в малом зале (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 25 июля Любовь Соболь отказалась покидать здание Мосгоризбиркома, требуя встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Госпожа Соболь находилась в здании МГИК более десяти часов. Затем охрана вынесла ее из здания на диване, на котором она сидела. Позднее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснил, что в диване были клопы, а вынесли его для того, чтобы вытряхнуть паразитов. У выхода из здания Любовь Соболь задержали и доставили в ОВД «Тверское», где ей вручили повестку на допрос. На допросе воспожа Соболь отказалась отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции, согласно которой человек имеет право не давать показания против себя.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.

О том, как недопущенные кандидаты готовятся к акции, читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».