«Нафтогаз» не получал предложений «Газпрома» по краткосрочному транзиту

«Нафтогаз» не получал от России предложение заключить краткосрочное соглашение по транзиту до запуска газовых магистралей в обход Украины, сообщается в Facebook компании. «Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. А может, просто еще не доставили? Ждем почтовых голубей из Москвы. Уверены, в Брюсселе их тоже ждут»,— говорится в сообщении.

Ранее Reuters сообщило о планах России заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа после истечения текущего контракта в 2019-м. Отмечалось, что таким образом Россия выиграет время для завершения строительства газовых магистралей в обход Украины. Источники агентства в Евросоюзе и два других источника, знакомых с планами «Газпрома», подтвердили информацию. Минэнерго и «Газпром» отказались от комментариев.

Ранее, в июле, глава Минэнерго Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем варианты поставок газа в Европу после 2019 года. Стороны назвали свои переговоры конструктивными. Встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам должна пройти в сентябре. В среду, 24 июля, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей.

О ходе переговоров читайте в публикации “Ъ” «Газовые переговоры ушли на каникулы».