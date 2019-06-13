Газовые переговоры ушли на каникулы

Москва и Брюссель назвали конструктивными свои переговоры по ключевым газовым вопросам, хотя решений на них принято не было. Для Еврокомиссии принципиальным остается применение европейского законодательства как в случае транзита сырья через Украину, так и при поставках по газопроводу «Газпрома» «Северный поток», что пока не выглядит реализуемым. Следующая встреча должна пройти в сентябре.

Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем варианты поставок газа в Европу после 2019 года, когда заканчиваются контракты «Газпрома» с Украиной на поставки и транзит. Как заявил по итогам встречи российский министр, «самый простой вариант — это продлить действующий контракт, если будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения, которые мы сегодня имеем,— разбирательства в арбитражных судах». В частности, по его словам, «Газпром» готов участвовать в консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. Но, пояснил господин Новак, никаких предложений со стороны Киева нет. Министр связал это со сменой президента на Украине и соответствующими перестановками в правительстве.

В Еврокомиссии рассчитывают на успешные итоги переговоров. Там полагают, что «план Б» не потребуется, потому что за последние четыре года всегда удавалось найти конструктивные решения.

При этом господин Шефчович пояснил, что Евросоюз ждет, когда Украина приведет свое законодательство в газовой сфере в соответствие с европейским и произойдет разделение «Нафтогаза» по видам деятельности. По его словам, это будет иметь прямое влияние на заключение нового долгосрочного контракта на поставку через Украину. В то же время Александр Новак отметил, что «на сегодня Украина пока еще не готова с точки зрения изменения в действующее законодательство, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе».

Следующую встречу по транзиту российского газа через Украину стороны планируют провести во второй половине сентября, чтобы дождаться парламентских выборов в Украине и назначения правительства. «Я уверен, что, если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Евросоюз»,— заявил Марош Шефчович.

Помимо этого, Москва и Брюссель обсудили имплементацию газовой директивы к третьему энергопакету, касающейся газопровода «Северный поток-2» (строящийся газопровод «Газпрома» из РФ в Германию). Она предполагает, что у газопровода должен быть независимый оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. И, если первое реализуемо, то второе организовать невозможно, так как право на экспорт трубопроводного газа имеет только «Газпром». Помимо этого новое европейское законодательство предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет из числа представителей всех стран союза.

Как отметил господин Шефчович, директива была принята, «чтобы был одинаковый, справедливый подход для всех газопроводных систем, без всяких исключений». По словам Александра Новака, «мы слышали конструктивный подход со стороны Еврокомиссии» по этим вопросам. Министр отметил, что ЕК будет этот процесс разъяснять, какие мероприятия необходимы, «чтобы газовая директива была имплементирована скорейшим образом, и были достигнуты определенные действия со стороны немецкого регулятора». Он напомнил, что другой проект «Газпрома» — «Турецкий поток» будет полностью соответствовать требованиям европейского законодательства.