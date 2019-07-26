Reuters: Россия хочет заключить короткий транзитный контракт с Украиной до запуска газопроводов

Россия планирует добиться заключения сделки с Киевом на транзит газа в Европу после истечения текущего контракта в 2019-м, сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами РФ. Отмечается, что этим Россия выиграет время для завершения строительства газовых магистралей в обход Украины.

«Украина хотела бы долгосрочный договор, десятилетний. Нам это невыгодно: нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки»,— сказал источник, знакомый с переговорами России и Украины. Краткосрочная сделка позволит России достроить инфраструктуру для лишения Украины статуса основного транзитера российского газа и снизить необходимость в заключении долгосрочного договора.

Источники агентства в Евросоюзе и два других источника, знакомых с планами «Газпрома», подтвердили информацию. Минэнерго и сам «Газпром» отказались от комментариев.

Кроме того, Reuters со ссылкой на исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко сообщило, что компания поддерживает январское предложение вице-президента Еврокомиссии Шефчовича по газовому контракту.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Ранее, в июле, глава Минэнерго Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем варианты поставок газа в Европу после 2019 года. Стороны назвали свои переговоры конструктивными. Встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам должна пройти в сентябре. В среду, 24 июля, «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей.

О ходе переговоров читайте в публикации “Ъ” «Газовые переговоры ушли на каникулы».