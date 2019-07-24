«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести консультации о транзите газа

«Нафтогаз» предлагает провести технические консультации с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии до министерской встречи по вопросу транзита газа. Исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко отметил, что уже сейчас «нет причин не назначать дату следующей трехсторонней встречи».

«Главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии для подготовки проекта операторского соглашения и обсуждения вариантов бронирования мощностей между "Газпромом" и оператором украинской ГТС или контракта на своп газа между "Газпромом" и "Нафтогазом»,— написал он в Facebook. Господин Витренко добавил, что в этом случае появится шанс, что трехсторонняя встреча на политическом уровне завершится подписанием соглашений.

Также Юрий Витренко подчеркнул, что дальнейшее затягивание переговоров будет свидетельствовать, что российская сторона пытается выиграть время для продолжения строительства «Северного потока-2» и прекращения транзита через Украину.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Ранее в июле глава Минэнерго Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем варианты поставок газа в Европу после 2019 года. Стороны назвали свои переговоры конструктивными. Встреча России, Украины и ЕС по газовым вопросам должна пройти в сентябре.

О ходе переговоров читайте в публикации “Ъ” «Газовые переговоры ушли на каникулы».