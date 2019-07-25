Любовь Соболь вынесли из здания МГИК

Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела. В зале, где рассматривались жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты, она находилась более десяти часов. У выхода из МГИК кандидат была задержана сотрудниками полиции.

Перед заседанием в 16:00 госпожа Соболь потребовала у председателя комиссии Валентина Горбунова объяснить отказ в ее регистрации на выборы в Мосгордуму, на что господин Горбунов предложил ей обратиться в Следственный комитет. Заседание было сорвано, позже его возобновили в зале, куда не пустили журналистов.

Любовь Соболь оставалась в здании МГИК примерно до 23:30, настаивая на встрече с главой ЦИКа Эллой Памфиловой. В присутствии журналистов ей предлагалось подписать протокол о срыве заседания комиссии, но она отказалась.

Напомним, 18 июля МГИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. Рабочая группа МГИК 25 июля рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Любови Соболь.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».