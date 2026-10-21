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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Песков: Россия признательна США за усилия по урегулированию на Украине

Россия признательна США за искренние усилия в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сегодня в Санкт-Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«Это не предел, это будет продолжаться и дальше. Безусловно, мы признательны американцам за их искреннее желание продолжать эти усилия»,— сказал представитель Кремля «Первому каналу».
Главной темой встречи в Санкт-Петербурге стал конфликт на Украине. Стив Уиткофф рассказал, что привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию. Владимир Путин, в свою очередь, попросил передать благодарность Дональду Трампу и его жене Мелании за внимание к разрешению российско-украинского конфликта.
Подробнее — в материале «Ъ» «Осло против мира».

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент