Песков: Россия признательна США за усилия по урегулированию на Украине
Россия признательна США за искренние усилия в урегулировании конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сегодня в Санкт-Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«Это не предел, это будет продолжаться и дальше. Безусловно, мы признательны американцам за их искреннее желание продолжать эти усилия»,— сказал представитель Кремля «Первому каналу».
Главной темой встречи в Санкт-Петербурге стал конфликт на Украине. Стив Уиткофф рассказал, что привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию. Владимир Путин, в свою очередь, попросил передать благодарность Дональду Трампу и его жене Мелании за внимание к разрешению российско-украинского конфликта.