Песков: Россия готова обсуждать ядерное разоружение с США и Китаем
США хотят обсудить с Россией и Китаем вопросы ядерного разоружения, однако КНР на это не настроена. Российская сторона готова «и к тому, и к другому», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Вестям». При этом он отметил, что на потенциальной встрече есть еще много вопросов для обсуждения.
Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина могут состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Повестка встречи пока не определена.