Песков: Россия готова обсуждать ядерное разоружение с США и Китаем

Переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина могут состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Повестка встречи пока не определена.