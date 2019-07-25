Любовь Соболь попыталась сорвать заседание МГИК и осталась голодать в здании избиркома

В четверг, 25 июля, в 16:00 часов члены Мосгоризбиркома попытались приступить к рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, однако заседание пришлось сначала отложить, а потом перенести в зал, куда не пустили журналистов. Такое решение председатель МГИК Валентин Горбунов объяснил вмешательством в процесс заседания со стороны оппозиционного кандидата Любови Соболь, сообщает корреспондент “Ъ” из здания Мосгоризбиркома. Госпожа Соболь в начале заседания потребовала у председателя комиссии господина Горбунова объяснений отказа в ее регистрации на выборы в Мосгордуму, на что господин Горбунов предложил госпоже Соболь обратиться в Следственный комитет. По словам Любови Соболь, ее жалобы рассмотрены не были, поэтому она продолжает настаивать на встрече с главой ЦИКа Эллой Памфиловой и остается голодать в здании МГИК.

Ранее “Ъ” сообщал, что рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму Любови Соболь. В документах рабочей группы говорится, что это «предварительное решение, по жалобе Соболь будет продолжена проверка». В своем Twitter Любовь Соболь сообщила, что намерена продолжать голодовку в здании МГИК и требовать встречи с госпожой Памфиловой.

Накануне состоялось заседание рабочей группы Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб, где рекомендации на отказ в удовлетворении получили Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Юлия Серебрянская и Константин Лисица. Окончательное решение МГИК вынесет сегодня, когда закончится закрытое заседание.

Как передает корреспондент “Ъ” из здания МГИК, пытавшуюся сорвать заседание Любовь Соболь из здания хотели вывести полицейские. Госпоже Соболь в присутствии журналистов предлагалось подписать протокол о срыве заседания комиссии, но она отказалась. Правоохранители в итоге покинули здание МГИК, а саму Любовь Соболь вывели на улицу соратники. От комментариев госпожа Соболь отказалась, сославшись на плохое самочувствие. Напомним, госпожа Соболь держит голодовку с 13 июля.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».

Александра Намятова, Мария Старикова