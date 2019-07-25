Рабочая группа Мосгоризбиркома отказала Соболь в апелляции

Рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, сообщил корреспондент “Ъ”. Однако в решении рабочей группы говорится, что это «предварительное решение, по жалобе Соболь будет продолжена проверка».

Окончательный вердикт будет представлен 26 июля на заседании МГИКа. Когда рабочей группе нужно было посовещаться по апелляции госпожи Соболь, ее попросили выйти из зала, где проходило заседание,— это стандартная процедура — но она отказалась. Тогда комиссия объявила перерыв, сама вышла из зала и вынесла решение.

После того, как решение было оглашено, госпожа Соболь не стала уходить. «Здесь хорошо голодается»,— сказала она, сидя в кресле в зале заседаний. Тогда группа снова объявила перерыв и перешла в другой зал и начала рассматривать жалобы других кандидатов.

Госпожа Соболь объявила, что будет продолжать голодовку в здании Мосгоризбиркома. На уточняющий вопрос о ее планах, Любовь Соболь ответила корреспонденту “Ъ”: «Я голодаю здесь».

Рабочая группа также рекомендовала Мосгоризбиркому не регистрировать кандидатами Екатерину Игнатову и Константина Лисицу.

Напомним, 18 июля МГИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. После того как МГИК их либо удовлетворит, либо нет, незарегистрированные кандидаты могут подавать жалобы в ЦИК.

Напомним, восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили утром 25 июля повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий), которое накануне возбудил СКР. Были арестованы оппозиционеры Алексей Навальный, координатор его штаба Олег Степанов и активист Либертарианской партии России Александр Арчагов. Все трое получили административные аресты по ст. 20.2 КоАП РФ. Ночью прошли обыски в квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».