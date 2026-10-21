Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян на 30% за пять лет
За последние пять лет реальные располагаемые доходы населения в России выросли более чем на 30%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Мы достойно проходим непростой период в истории нашей страны, не допуская финансовых ошибок 90-х годов», — заверил глава Минфина во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС). Сегодня в парламенте рассматривается предложение назначить господина Силуанова вице-премьером с сохранением министерской должности.
По его словам, властям удается «решать главные задачи». «Важно не останавливаться на достигнутом, создавать условия для дальнейшего развития», — добавил он.
По оценке Минфина, в 2027 году реальные доходы россиян вырастут на 1,4%, а в последующие два года темпы роста составят в среднем 2,5% ежегодно.