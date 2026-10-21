Венгерская MOL опровергла сообщения о покупке контрольного пакета в сербской NIS
Венгерский концерн MOL опроверг заявления о том, что он заключил соглашение о покупке российской доли в сербской энергокомпании NIS. Сегодня об этом сообщал и. о. вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.
«В рамках текущей сделки с NIS не произошло никаких изменений, которые требовали бы от MOL информирования рынков капитала. В случае появления новой значимой информации MOL незамедлительно предоставит соответствующие сведения»,— указано в пресс-релизе концерна. Он был опубликован на Будапештской бирже.
С октября 2025 года NIS находится под санкциями США. Для снятия ограничений американские власти потребовали выхода российских акционеров из NIS. Сейчас 44,9% в NIS принадлежат «Газпром нефти», 11,3% — «Газпрому», 29,9% — правительству Сербии. В январе «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS. Сегодня Синиша Мали утверждал, что российская сторона и MOL уже подписали соглашение и что власти Сербии подготовили акционерное соглашение с венгерской стороной.