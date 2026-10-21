Венгерская MOL опровергла сообщения о покупке контрольного пакета в сербской NIS

С октября 2025 года NIS находится под санкциями США. Для снятия ограничений американские власти потребовали выхода российских акционеров из NIS. Сейчас 44,9% в NIS принадлежат «Газпром нефти», 11,3% — «Газпрому», 29,9% — правительству Сербии. В январе «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS. Сегодня Синиша Мали утверждал, что российская сторона и MOL уже подписали соглашение и что власти Сербии подготовили акционерное соглашение с венгерской стороной.