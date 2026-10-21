Путин и Уиткофф завершили переговоры в Санкт-Петербурге

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва и Вашингтон могут развивать экономические отношения по завершении конфликта. Кроме того, прямо на встрече он объявил об освобождении американского гражданина Стефана Хаббарда, осужденного в 2024 году по статье о наемничестве.