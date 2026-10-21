Путин и Уиткофф завершили переговоры в Санкт-Петербурге
Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Стивена Уиткоффа в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге завершились. Встреча продлилась около трех часов, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Переговоры начались в 11:55 мск. Россию на них также представляли помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
На встрече, среди прочего, обсуждали предложения по урегулированию украинского конфликта. Стивен Уиткофф представил российскому президенту документы, в которых изложены подходы к его завершению. Накануне он согласовывал материалы с представителями Евросоюза и Украины в Осло. На встрече он выразил надежду, что Владимир Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины для обсуждения технических вопросов.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва и Вашингтон могут развивать экономические отношения по завершении конфликта. Кроме того, прямо на встрече он объявил об освобождении американского гражданина Стефана Хаббарда, осужденного в 2024 году по статье о наемничестве.