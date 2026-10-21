Песков: Брюссель и ЕК не способны на конструктив в диалоге по Украине

Дипломаты из Брюсселя и Еврокомиссии не способны внести конструктивный вклад в урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Теперь Кремль будет смотреть, как новые участники процесса — Норвегия и Финляндия — будут вести этот диалог.