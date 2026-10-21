Песков: Брюссель и ЕК не способны на конструктив в диалоге по Украине
Дипломаты из Брюсселя и Еврокомиссии не способны внести конструктивный вклад в урегулирование по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Теперь Кремль будет смотреть, как новые участники процесса — Норвегия и Финляндия — будут вести этот диалог.
«Они новые участники этого процесса. Посмотрим, насколько они смогут внести конструктивный вклад и смогут ли», - сказал сказал представитель Кремля «Первому каналу».
20 октября в Осло прошли переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. Сразу после них господин Уиткофф отправился в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Он привез в Россию документы с изложением подходов к урегулированию.