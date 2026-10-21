«Вкусы у них вполне традиционные»

Коллекционеры поколения Z (им сейчас от 20 до 29 лет), потратили в среднем $347 тыс., и эта сумма более чем вдвое выше, чем у любого представителя старшего поколения. Авторы сами предупреждают: зумеры составили лишь 9% выборки, около 280 человек. Работ они купили примерно столько же, сколько старшие, но дороже. Каждый сотый участник опроса (вне зависимости от возраста) купил картину за $1 млн или более, при этом примерно половина этих покупателей — зумеры.