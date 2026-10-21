«Вкусы у них вполне традиционные»
Яна Лубнина — о состоятельных зумерах-коллекционерах
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Состоятельные зумеры тратят на искусство больше всех, но таких покупателей совсем немного. Такой вывод можно сделать из исследования Arts Economics, проведенного по заказу Art Basel (это организатор крупнейших в мире художественных ярмарок) и швейцарского банка UBS.
Всего опросили более 3 тыс. состоятельных коллекционеров в 10 странах, у каждого — более $1 млн финансовых активов без учета недвижимости и бизнеса. Сразу ясно, что выборка специфическая. В 2025 году в среднем такой коллекционер потратил на изобразительное искусство $124 тыс., что на 13% больше, чем годом ранее.
Коллекционеры поколения Z (им сейчас от 20 до 29 лет), потратили в среднем $347 тыс., и эта сумма более чем вдвое выше, чем у любого представителя старшего поколения. Авторы сами предупреждают: зумеры составили лишь 9% выборки, около 280 человек. Работ они купили примерно столько же, сколько старшие, но дороже. Каждый сотый участник опроса (вне зависимости от возраста) купил картину за $1 млн или более, при этом примерно половина этих покупателей — зумеры.
Вкусы у них вполне традиционные: живопись приобрели 82% зумеров при общем показателе в 76%. В целом половина трат молодых ценителей искусства приходится на коллекционные предметы. На украшения и драгоценные камни у них уходило за год в среднем по $150 тыс., что в пять раз больше, чем тратят на ту же категорию лотов состоятельные миллениалы.
Почти 40% коллекционеров-зумеров пришли в эту сферу через семью. Банк UBS как раз отслеживает так называемую великую передачу богатства.
В целом рынок предметов искусства стал осторожнее. Доля коллекционеров, купивших работу неизвестного художника, упала с 66% до 45%, то есть до минимума за пять лет. Миллионеры тоже не хотят рисковать. Зумеры здесь исключение — больше половины представителей этого поколения вложились в работы незнакомого автора. Кстати, большинство таких сделок проходили напрямую и часто через соцсети.