«Трагедия, написанная Шекспиром, имеет ряд исторических корней»
Дмитрий Буткевич — об образах Ромео и Джульетты
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Ну а сегодня замахнемся на Вильяма нашего Шекспира. Мировое первенство литературных пар всех времен и народов занимают, несомненно, Ромео и Джульетта. Их имена стали давно нарицательными. Трагедия, написанная Шекспиром, как считается, примерно в 1594-1595 годах, имеет ряд исторических корней, включая вражду реальных семей Монтекки и Капулетти еще в «Божественной комедии» Данте Алигьери (а это 1308-1321 гг.). И вообще сюжет постоянно пересказывался в различных народных легендах и литературных источниках.
Получилось с миру по нитке. Один автор адаптировал сюжет и перевел на французский. Другой — перенес действие в Верону и написал знаменитую сцену у балкона. Именно в этом итальянском городе, как известно, можно найти и дом Джульетты XIII века. Там же можно увидеть средневековый дом-палаццо Ромео и гробницу Джульетты.
А вот Артур Брук написал поэму «Трагическая история Ромеуса и Джульетты», которая как раз стала главным источником великой трагедии. Правда, Шекспир немало там изменил. И Джульетта у него стала куда моложе, не 18-ти, а 14-летней. И время действия не несколько неспешных месяцев, а буквально четыре-пять дней. Герои даже и подумать не успевают, ощущение рока и неизбежности накаляется до предела. Радикально изменена динамика, что и превратило поэму из нравоучительной средневековой истории в главную мировую трагедию.
Более 50 экранизаций, и несколько сотен свободных адаптаций а-ля «по мотивам». Дошло дело и до футуристического мегаполиса с Леонардо Ди Каприо, и до зомби-мелодрамы «Тепло наших тел», там Ромео как раз зомби, а Джули живая., есть и анимация «Гномео и Джульетта», и болливудские интерпретации.
Самый первый фильм — короткометражка был снят в 1900-1902 годах, а номером один все-таки считается экранизация Франко Дзеффирелли 1968-го с музыкой Нино Рота, фильм получил двух «Оскаров». Плюс «Вестсайдская история» (1961), легендарный мюзикл, в нем действие перенесено в Нью-Йорк 1950-х. Ну там уже все 10 «Оскаров» И еще римейк от Стивена Спилберга в 2021-м.
Недавно узнал, что в России впервые снимут полнометражный фильм по знаменитой трагедии. Кстати, для отечественного кино это будет впервые.