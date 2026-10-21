«Трагедия, написанная Шекспиром, имеет ряд исторических корней»

А вот Артур Брук написал поэму «Трагическая история Ромеуса и Джульетты», которая как раз стала главным источником великой трагедии. Правда, Шекспир немало там изменил. И Джульетта у него стала куда моложе, не 18-ти, а 14-летней. И время действия не несколько неспешных месяцев, а буквально четыре-пять дней. Герои даже и подумать не успевают, ощущение рока и неизбежности накаляется до предела. Радикально изменена динамика, что и превратило поэму из нравоучительной средневековой истории в главную мировую трагедию.