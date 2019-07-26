Промышленность привыкла к стагнации

Согласно первой оценке состояния промышленности в июле 2019 года, полученной по данным конъюнктурных опросов ИЭМ им. Егора Гайдара, индекс промышленного оптимизма за месяц вырос на два пункта. При этом показатель остался вблизи нижней границы коридора, в котором он пребывает с середины 2018 года. Индекс прогнозов тоже вырос на два пункта, «демонстрируя все еще сохраняющееся желание предприятий вырваться из затяжной стагнации, начавшейся для промышленности уже (еще?) в 2012 году», отмечают авторы исследования.

В структуре индекса оптимизма промышленности росли все составляющие, однако оценки спроса продолжают в разы расходиться с фактическими показателями, а текущий объем продаж устраивает в июле только 56% предприятий (что очень близко к 17-месячному минимуму этого показателя). В то же время реализация улучшившихся планов выпуска не подтверждается оценками запасов готовой продукции, баланс которых вновь стал нулевым, «что говорит об отсутствии реальных ожиданий роста спроса», говорится в исследовании. Аналогичную картину стагнации демонстрируют и прогнозы занятости. Балансы инвестпланов промышленности пятый месяц подряд также сохраняют околонулевые значения. «Это хорошо хотя бы отсутствием явного пессимизма»,— добавляют в ИЭП.

Динамика опережающих индикаторов промышленности снова приобрела особую актуальность на фоне того, что эксперты обнаружили серьезную методологическую проблему в оценке динамики индекса промпроизводства Росстата, из-за которой результат по промышленности в целом заметно отличается от расчетов по видам деятельности (см. “Ъ” от 17 июля). Статистики фактически признали проблему, обязавшись посвятить ее обсуждению следующий научный совет.

В случае если Росстат признает несостоятельность методики (а такое уже случалось), то, вероятнее всего, динамика промпроизводства будет пересмотрена не в лучшую сторону (отрицательный разрыв в июне составлял 0,5–0,6 процентных пунктов). Такой пересмотр может сильно повлиять и на общую динамику ВВП 2019 года. По крайне мере, по оценке Минэкономики, в первом и втором кварталах 2019 года основной положительный вклад в прирост ВВП внесло промпроизводство, в то время как вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми в силу низкого спроса.

Алексей Шаповалов