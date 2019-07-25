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Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Reuters

Украина задержала российский танкер Neyma. Главное

  • 25 июля в порту Измаил в Одесской области Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер Neyma.
  • В СБУ заявили, что судно было задержано за то, что блокировало украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
  • После событий в Керченском проливе, по данным украинского следствия, название судна было изменено на Nika Spirit.
  • СБУ и военная прокуратура Украины готовят ходатайство об аресте танкера.
  • По разным данным, на судне находились от 7 до 16 моряков. На фотографиях с задержания, опубликованных главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, видны семь мореходных книжек.
  • Владелец танкера Neyma — компания из Геленджика «Альтомар Шиппинг» — заявила, что экипаж задержанного судна находится в безопасности и отправляется домой. Посольство России в Киеве подтвердило эту информацию.
  • «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать»,— прокомментировали “Ъ FM” ситуацию в российском МИДе.
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