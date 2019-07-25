Украина задержала российский танкер Neyma. Главное

После событий в Керченском проливе, по данным украинского следствия, название судна было изменено на Nika Spirit.
СБУ и военная прокуратура Украины готовят ходатайство об аресте танкера.
По разным данным, на судне находилисьот 7 до 16 моряков. На фотографиях с задержания, опубликованных главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, видны семь мореходных книжек.
Владелец танкера Neyma — компания из Геленджика «Альтомар Шиппинг» — заявила, что экипаж задержанного судна находится в безопасности и отправляется домой. Посольство России в Киеве подтвердило эту информацию.
«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать»,— прокомментировали “Ъ FM” ситуацию в российском МИДе.