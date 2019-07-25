Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили

Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере Neyma, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве. «Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле»,— сообщили ТАСС в посольстве.

Как сообщило украинское издание Strana.ua со ссылкой на источники в СБУ, с отпущенных российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя, по делу они проходят свидетелями. С юридической стороны это не мешает им выехать из Украины.

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Ранее в СБУ заявили, что детали задержания будут обнародованы позднее. «Служба сегодня дала ту информацию, которая не помешает расследованию»,— обратилась к журналистам со своей страницы Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Сегодня, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с прокуратурой страны задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Не менее семи российских моряков могут находиться на задержанном танкере.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.