Украина задержала российский танкер за блокирование Керченского пролива

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с прокуратурой страны задержала российский танкер Neyma за блокирование кораблей Украины во время событий в Керченском проливе, сообщило ведомство в Facebook. На текущий момент служба готовит ходатайство в суд о его аресте.

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На задержанном танкере находятся не менее семи моряков. На фотографиях с задержания, опубликованных главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, видны семь мореходных книжек.

«Сейчас группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере проводит следственные действия — обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов»,— говорится в сообщении СБУ. По информации службы безопасности, танкер был использован в ноябре 2018 года для перекрытия Керченского пролива, в который входили украинские корабли.

СБУ отметила, что танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Согласно данным портала MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае. В измаил он зашел для проведения ремонта, сообщает украинское издание «Таймер». По информации украинского ресурса «Таймер», танкер 24 июля зашел в Измаил на ремонт.

Судно сменило название с Neyma на Nika Spirit, однако уникальный идентификатор судна (IMO) остался прежним — 8895528. Известно, что в июне 2018 года танкер был выставлен на торги. Торги завершились в декабре 2018 года, их результат неизвестен. «РИА Новости» со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) заявило, что Neyma сейчас принадлежит компании из Геленджика «Альтомар Шиппинг». По данным РПСМ, судно не имеет договора с профсоюзом, а у компании есть только один танкер-продуктовоз.

Российский МИД уже занимается выяснением обстоятельств задержания для принятия адекватных мер. «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать»,— заявили “Ъ FM” в ведомстве.

Как обострилась ситуация в Керченском проливе Читать далее

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

Страны Запада осудили действия России. В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков. В начале прошлой недели морякам предъявили окончательные обвинения. В российском МИДе ранее подтверждали, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».