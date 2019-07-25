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На борту задержанного танкера в порту Измаил может находиться до 16 моряков

Точной информация о количестве моряков на задержанном Службой безопасности Украины российском танкере Nika Spirit в порту Измаил нет. По данным источника «РИА Новости», на борту может находиться 11–16 моряков. Источник «Интерфакса» сообщил, что на борту находится экипаж из порядка 15 граждан РФ. В Российском профессиональном союзе моряков сообщили ТАСС, что экипаж танкера может состоять из 10–12 человек.

«Это судно класса река—море, значит на борту экипаж 10–12 человек. Порт приписки — Таганрог, значит можно предположить, что из южных регионов»,— сказал собеседник.

В тоже время, на опубликованной фотографии в Facebook главного военного прокурора Анатолия Матиоса видно паспорта семи российских граждан.

Напомним, СБУ вместе с прокуратурой Украины задержала российский танкер за блокирование кораблей Украины во время ноябрьских событий в Керченском проливе. Судно сменило название с Neyma на Nika Spirit, однако уникальный идентификатор судна (IMO) остался прежним — 8895528. Известно, что в июне 2018 года танкер был выставлен на торги. Торги завершились в декабре 2018 года, их результат неизвестен. Сейчас судно принадлежит компании из Геленджика «Альтомар Шиппинг». Российский МИД уже занимается выяснением обстоятельств задержания для принятия адекватных мер.

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