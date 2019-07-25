МИД РФ пообещал ответить Украине, если российские моряки «захвачены в заложники»

Министерство иностранных дел России пригрозило Украине последствиями в случае, если в инциденте с задержанием российского танкера «речь идет о захвате россиян в заложники».

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать»,— сообщили “Ъ FM” в ведомстве.

Сегодня, 25 июля, служба безопасности Украины (СБУ) вместе с прокуратурой страны задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей во время событий в Керченском проливе. Как сообщили в СБУ, танкер был задержан во время входа в порт Измаил Одесской области. Не менее семи российских моряков могут находиться на задержанном танкере (на одной из фотографий, опубликованных с танкера главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, видны семь изъятых российских паспортов).

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.