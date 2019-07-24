Глава СПЧ встретится с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму пригласили на встречу в Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) для обсуждения ситуации с московскими выборами, сообщил председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, один из тех, кому отказано в регистрации. Ранее о такой встрече просили сами кандидаты.

«Мне позвонили из Совета по правам человека и пригласили кандидатов, которым отказано в регистрации, на встречу с его председателем Михаилом Федотовым. Встреча пройдет завтра в рамках комиссии совета по выборам, которую возглавляет профессор Илья Шаблинский»,— рассказал господин Яшин в Facebook.

Илья Яшин сказал, что не уверен «будет ли толк от всех этих встреч в официальных структурах». «Но я уверен: мы должны использовать все возможности, чтобы защитить ваше право на честные выборы»,— написал он. Председатель совета депутатов рассказал «Интерфаксу», что все кандидаты намерены присутствовать, однако у Любови Соболь и Елены Русаковой назначены заседания рабочих групп по проверке подписей в Мосгоризбиркоме по апелляции, поэтому они могут не успеть.

Сегодня днем московские следователи возбудили уголовное по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). Речь идет об акциях около Мосгоризбиркома. Ведомство проведет допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов. Имена этих людей не называются.

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей.

С середины июля в Москве проходят несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов. Самой масштабной стала акция, 14 июля, начавшаяся в Новопушкинском сквере и завершившаяся у Мосгоризбиркома. Она собрала не менее 1 тыс. человек, было задержано более 35 человек.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».