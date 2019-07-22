Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму просят помощи СПЧ

Глава ЦИКа Элла Памфилова во вторник проведет встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, получившими отказ в регистрации из-за «брака» в сданных подписях. Ранее в беседе с «Ъ FM» она дала понять, что их подписи стоит перепроверить. Жалобы на отказы окружных комиссий поступили в Мосгоризбирком уже от 12 кандидатов, однако рассмотрена только одна — она осталась без удовлетворения. Кандидаты заявили о предвзятом отношении со стороны Мосгоризбиркома и написали коллективное обращение в президентский Совет по правам человека (СПЧ). Эксперты не исключают, что после встречи с главой ЦИКа некоторые отказы кандидатам от оппозиции могут быть пересмотрены.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во вторник встретится с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы. Они требовали провести эту встречу еще в день объявления результатов — 16 июля, но из-за состояния здоровья госпожа Памфилова не смогла их принять. Накануне глава ЦИКа заявила «Ъ FM», что подписи за кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, стоит перепроверить.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. После того как 18 июля Мосгоризбирком подвел итоги регистрации кандидатов и отказ получили 57 человек, на Трубной площади всю прошлую неделю проходили несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов. В субботу, 20 июля, на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. По данным МВД, в акции участвовало 12 тыс. человек.

Оппозиционные кандидаты, получившие отказ в регистрации, намерены добиваться обжалования решений окружных комиссий. Так, жалобу в Мосгоризбирком подали уже 12 человек, сообщил агентству «РИА Новости» член МГИК Дмитрий Реут. В их числе Дмитрий Булыкин, Константин Янкаускас, Юлия Серебрянская, Иван Жданов, Екатерина Игнатова, Любовь Соболь, Елена Русакова, Дмитрий Гудков, Константин Лисица, Андрей Бабушкин, Сергей Смирнов, Ирина Собянина. «Пока рассмотрели жалобу Собяниной. Остальных, скорее всего, на этой неделе рассмотрим с учетом установленных сроков. Все на прошлой неделе обратились»,— заявил господин Реут. Напомним, жалобу госпожи Собяниной МГИК не удовлетворил, в регистрации на выборы ей отказано.

Независимые кандидаты, в свою очередь, заявили о предвзятом отношении к ним со стороны руководства Мосгоризбиркома и написали коллективное обращение к главе СПЧ Михаилу Федотову. Они просят провести в ближайшее время встречу в СПЧ с участием всех заинтересованных сторон, а также организовать на базе мониторинговой рабочей группы на выборах независимую перепроверку подписей всех самовыдвиженцев в тех округах, где часть из них была снята, а часть зарегистрирована.

Политолог Александр Пожалов считает, что у незарегистрированных кандидатов остается возможность оспорить отказ если не через МГИК, то через ЦИК.

«В России нет строгой вертикали избиркомов, но вышестоящая комиссия может рекомендовать нижестоящей пересмотреть свое решение,— сказал “Ъ” господин Пожалов.

«ЦИК при Элле Памфиловой отменял весной 2016 года скандальные выборы в Барвихе, которые были назначены с нарушением законодательства, а сейчас избирком в Санкт-Петербурге частично восстанавливает кандидатов в муниципальные депутаты, не допущенных муниципальными комиссиями»,— напомнил он. По мнению Александра Пожалова, массовость протестного митинга 20 июля должна повысить вероятность сценария, при котором часть включенных в «системную» политику кандидатов оппозиции смогут добиться восстановления регистрации, что вернет избирательный процесс в легитимное русло. Однако для этого кандидатам и их штабам придется провести большую юридическую работу и грамотно обосновать свою позицию в комиссии, а не на площадях, отметил эксперт.

Такого же мнения придерживается генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«То, что глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о перепроверке подписей незарегистрированных кандидатов, допускает возможность регистрации части из них,— сказал “Ъ” господин Орлов.

— Полагаю, главные цели встречи Памфиловой с незарегистрированными кандидатами — определить масштаб и структуру их претензий и создать пространство взаимного доверия на выборах в Мосгордуму».

Эксперт по электоральному праву, профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Кабышев рассказал “Ъ”, что качество проверки избирательными комиссиями подписных листов крайне редко оспаривалось. Но случаи восстановления подписей, ранее признанных недействительными, есть. Так, по его словам, Верховный суд Республики Саха (Якутия) признал действия эксперта-почерковеда неправомерными и восстановил кандидата на выборах в Якутскую городскую думу в 2018 году. «Поэтому незарегистрированные кандидаты могут бороться за восстановление своих прав, обращаясь в Московский городской суд»,— напомнил господин Кабышев.

Елена Рожкова