У владельца «Рольфа» остались вопросы к следователям

Российский союз промышленников и предпринимателей призвал проверить законность и обоснованность обысков в офисах автодилера «Рольф». В компании сменился председатель совета директоров. Место основателя холдинга Сергея Петрова, который сейчас под следствием, занял миноритарный акционер Игорь Маляров. Процедура формальна, поскольку Петров сам попросил вывести его из совета. Бизнесмен находится за границей и считает уголовное преследование необоснованным. В интервью «Ъ FM» он рассказал, что незадолго до обысков ему поступали предложения о продаже актива. Что сейчас происходит с автохолдингом и уголовным делом его основателя? Подробности — у Григория Колганова.

27 июня оперативники наведались в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге. Люди в масках изымали документацию, блокировали доступ к рабочим местам, выводили людей на улицу. А позже, как стало известно «Ъ FM», вызывали на допросы даже бывших сотрудников холдинга. Перед обысками владельцу автодилера Сергею Петрову поступали не слишком заманчивые предложения о продаже бизнеса, больше похожие на попытки рейдерства. По окончании следственных действий намекать не перестали, рассказал Петров: «Выходили незадолго до этого. После обысков это было, но как-то мутно. Всякие были готовы помочь и заодно купить. То есть они не педалировали покупку, а просто называли один из вариантов. Но то, что этот фон присутствует, это факт».

Что же за актив компания «Рольф», если к ней приковано такое внимание? Крупнейший автодилер России с выручкой без малого 230 млрд руб. по итогам 2018 года, но, что еще важнее, — с чистой прибылью в 6 млрд. Для стагнирующего который год рынка результат весьма впечатляющий. Игроки автобизнеса практически не сомневаются, что преследование Сергея Петрова связано с чьим-то желанием забрать холдинг, заявил партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Если бы он был непривлекательный, не было бы нынешней ситуации. Это действительно красиво выстроенная компания, имеющая в своем портфеле самые интересные бренды. Это очень сладкий актив, который бы многим хотелось заполучить.

Но если такое произойдет, это будет очень печально для нашего рынка: тогда получается, что нет правил игры, есть только интересы конкретных лиц».

Впрочем, самого Сергея Петрова сейчас больше заботят не попытки рейдерского захвата или какая-то другая подоплека его дела. Он удивляется действиям следователей. Его подозревают в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов — статья 193.1 УК РФ. Речь о событиях пятилетней давности. Петров купил акции «Рольфа» через кипрскую фирму по якобы завышенной цене, в результате за границу было выведено 4 млрд руб. Но на руках у бизнесмена есть независимая оценка сделки. Однако следствие этот документ не интересует, говорит Петров: «Пусть ответит нам Следственный комитет, зачем нужно, вместо того чтобы прийти и спросить, есть ли у нас независимая оценка, посылать 29 бригад. Более того, эти документы они не изымают, то есть независимую оценку не попросили, не брали. А сейчас они просто ничего не отвечают. Закон-то нелепый, а еще его использование избыточно громоздкое».

Сама по себе статья, по которой завели дело на Петрова, вызывает у юристов вопросы, ведь в случае с «Рольфом» компания фактически переложила свои деньги из одного кармана в другой. Ущерба и потерпевших нет, однако по Уголовному кодексу — преступление. Получается, под угрозой любая бизнес-структура, которая проводит трансграничные операции. Статья становится удобным инструментом давления, считает партнер ФБК Legal Александр Ермоленко: «Мы же распорядились своими деньгами, то есть я у своей компании что-то купил за свои же средства. Но ему говорит Уголовный кодекс: “Нет, ты так не можешь”. И поэтому эта статья получается такая резиновая. То, что произошло со 159 статьей, с мошенничеством, то же самое сейчас в моду входит со 193 статьей».

Основатель ГК «Рольф» Сергей Петров — о возбуждении уголовного дела и обысках Читать далее

Законодателей, принимавших такую норму в 2013 году, можно понять — боролись за национализацию элит и против вывода капиталов. Но, кажется, перестарались. Теперь, говорят юристы, получился замкнутый круг: чем больше появляется дел по этой статье, тем сильнее желание у бизнеса увести деньги за границу.

Накануне за компанию «Рольф» вступился РСПП. По мнению представителей организации, следует расширить практику, когда претензии к бизнесу могут быть урегулированы без лишения свободы или возбуждения уголовного дела.