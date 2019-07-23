РСПП вступился за «Рольф»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с поддержкой владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Это первое заявление РСПП подобного рода за последнее время. Союз счел, что уголовное преследование владельца и руководителей компании может негативно сказаться на ее деятельности. За последние полгода это уже второе резонансное уголовное дело против представителей бизнеса после ареста Майкла Калви в феврале.
РСПП выступил с заявлением в связи с обысками в автодилере «Рольф». Члены союза выразили опасения, что суд может автоматически согласиться с доводами обвинения, поскольку в российской судебной практике обычно не принято отправлять дела на дорасследование или не соглашаться с доводами следствия.
Напомним, 28 июня СКР возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего автодилера России, по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, господин Петров организовал подложную сделку, с помощью которой хотел переправить 4 млрд руб. за рубеж. Следователи 27 июня провели обыски в офисах «Рольфа», квартирах и загородных домах фигурантов дела с изъятиями документов, 28 июня под домашний арест был заключен директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.
Сергей Петров уже на протяжении нескольких лет проживает за границей.
Господин Петров полагает, что мотивами возбуждения уголовного дела против него могли служить его прошлая оппозиционная деятельность (Сергей Петров с 2007 по 2016 год был депутатом Госдумы от «Справедливой России» и участвовал в ряде протестных акций) и желание осуществить рейдерский захват «Рольфа» — бизнесмен уже получал предложения о продаже компании.
В заявлении отмечается, что уголовное преследование руководителей и собственников компаний влечет за собой серьезные риски для хозяйствующих субъектов. Члены союза призвали «компетентные государственные органы проверить законность обысков в офисах "Рольфа", а также расширять практику урегулирования претензий к бизнесу без возбуждения уголовных дел и лишения свободы».
Речь в данном случае может идти об аресте международного инвестора, основателя и управляющего партнера фонда Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, который был задержан 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. В его поддержку неоднократно выступал глава РСПП Сергей Шохин, а 1 июля комиссия РСПП по корпоративной этике признала действия Шерзода Юсупова — оппонента господина Калви в корпоративном конфликте вокруг банка «Восточный» — нарушившими принципы корпоративной этики.
Кто и как заступался за задержанных бизнесменов
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