РСПП вступился за «Рольф»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с поддержкой владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Это первое заявление РСПП подобного рода за последнее время. Союз счел, что уголовное преследование владельца и руководителей компании может негативно сказаться на ее деятельности. За последние полгода это уже второе резонансное уголовное дело против представителей бизнеса после ареста Майкла Калви в феврале.

РСПП выступил с заявлением в связи с обысками в автодилере «Рольф». Члены союза выразили опасения, что суд может автоматически согласиться с доводами обвинения, поскольку в российской судебной практике обычно не принято отправлять дела на дорасследование или не соглашаться с доводами следствия.

Напомним, 28 июня СКР возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего автодилера России, по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, господин Петров организовал подложную сделку, с помощью которой хотел переправить 4 млрд руб. за рубеж. Следователи 27 июня провели обыски в офисах «Рольфа», квартирах и загородных домах фигурантов дела с изъятиями документов, 28 июня под домашний арест был заключен директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро.

Сергей Петров уже на протяжении нескольких лет проживает за границей.

Бизнесмен виновным себя не признает и в разговоре с “Ъ” отметил, что не мог иметь отношения к сделке, поскольку на ее момент в 2014 году был депутатом Госдумы.

Господин Петров полагает, что мотивами возбуждения уголовного дела против него могли служить его прошлая оппозиционная деятельность (Сергей Петров с 2007 по 2016 год был депутатом Госдумы от «Справедливой России» и участвовал в ряде протестных акций) и желание осуществить рейдерский захват «Рольфа» — бизнесмен уже получал предложения о продаже компании.

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В заявлении отмечается, что уголовное преследование руководителей и собственников компаний влечет за собой серьезные риски для хозяйствующих субъектов. Члены союза призвали «компетентные государственные органы проверить законность обысков в офисах "Рольфа", а также расширять практику урегулирования претензий к бизнесу без возбуждения уголовных дел и лишения свободы».

По мнению РСПП, арест видных бизнесменов и иностранных инвесторов потенциально может нанести ущерб инвестиционной привлекательности российской экономики.

Речь в данном случае может идти об аресте международного инвестора, основателя и управляющего партнера фонда Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, который был задержан 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. В его поддержку неоднократно выступал глава РСПП Сергей Шохин, а 1 июля комиссия РСПП по корпоративной этике признала действия Шерзода Юсупова — оппонента господина Калви в корпоративном конфликте вокруг банка «Восточный» — нарушившими принципы корпоративной этики.

Данила Моисеев