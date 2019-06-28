Оперативники ушли из «Рольфа» без Сергея Петрова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Рольф». Сергей Петров не знает, кому могла навредить сделка на 4 млрд руб. Он назвал это реструктуризацией бизнеса. А следствие считает, что с ее помощью он в 2014 году вывел средства за границу. Бизнесмен находится за рубежом и не собирается возвращаться в Россию. А что будет с автодилером «Рольф»? И какие вопросы остаются в деле Сергея Петрова? Об этом — Иван Корякин.

Для обысков в «Рольфе» силовикам пришлось «выписывать» дополнительных оперативников — уж слишком велики масштабы. Люди в масках приехали в офисы и салоны дилера в Москве и Санкт-Петербурге. Мешали работать и пугали покупателей, сообщал «Рольф». Изымали финансово-хозяйственную документацию и допрашивали сотрудников, сообщал Следственный комитет.

Не нашли разве что самого Сергея Петрова. А он, оказывается, за границей. Действия оперативников не оценил, заявил Петров «Ъ FM»: «Они пришли нам мешать работать. Вместо того чтобы просто прийти, задать вопрос, который во всем мире считается нормальным: “Ребята, что у вас там со сделкой?”»

Сделку, о которой говорит Петров, заключили пять лет назад. Речь идет о покупке акций «Рольфа» по завышенной цене через кипрскую фирму, подконтрольную бизнесмену, как считает следствие, с использованием подложных документов. Так, Петров якобы вывел за границу 4 млрд руб. Но сам он утверждает, что это была реструктуризация.

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По словам Сергея Петрова, «Рольф», по сути, последние годы был у него в оперативном управлении. Он даже планировал продать его, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Господин Петров достаточно редко появляется в Российской Федерации и для него такая ситуация не создает персональных рисков. Он давно пытался продать компанию “Рольф”, но, к сожалению, для такого большого и серьезного игрока покупателя в нынешних тяжелых экономических условиях и с нынешним бизнес-климатом попросту не нашлось».

Одна из версий Петрова — рейдерский захват. Ему якобы поступали предложения продать «Рольф» за полцены. Он не исключает и того, что происходящее связано с его политической позицией. Он был депутатом Госдумы предыдущего созыва от «Справедливой России» — его называли одним из спонсоров этой партии и оппозиционеров. Петров голосовал против «закона Димы Яковлева» и «пакета Яровой». Им могли быть недовольны, считает главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин, который лично знает Петрова: «Я горжусь этим знакомством, потому что людей его уровня, которые позволяли бы себе декларировать позицию, отличную от кремлевской, совсем мало. А он никогда не боялся и не стеснялся. И когда ему кто-то говорил, мол, компанию под удар ставишь, он всегда махал на это рукой и не обращал внимания, высказывался откровенно по многим вопросам».

По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы "Рольф", задержан только директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро.

Но Петров за границей — он еще может скрыться, а его бизнес — в России. Низкомаржинальный, переживающий кризис, как и вся отрасль, хотя и крупнейший в стране — 230 млрд выручки в прошлом году. Что грозит «Рольфу»? Координатор проекта «Движение» Дмитрий Золотов не исключает, что у дилера уже проблемы: «Петров, когда отошел несколько лет назад от “Рольфа”, сам по накатанной работал. Они, видимо, как независимые, дошли до того, что у них не стало своих средств, и они начали использовать средства клиентов. И если им сейчас какой-нибудь из банков-партнеров выделит транш, то они вытянут».

По данным «Коммерсанта», Следственный комитет и ФСБ, которые принимали участие в обысках в «Рольфе», и сами крупнейшие клиенты компании. К ним присоединилось и МВД. Накануне дилер победил в трех аукционах на поставку ведомству автомобилей почти на 3 млрд руб.