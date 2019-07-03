Компания «Рольф» зашла через соцсети

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров обратился за поддержкой к бизнесу. Он призвал предпринимателей писать главе государства и публично выступать в защиту компании. На прошлой неделе в автоцентрах «Рольф» прошли обыски. В тот же день следователи сообщили, что на Сергея Петрова и нескольких топ-менеджеров компании заведено уголовное дело за валютные операции по подложным документам. Один из менеджеров Анатолий Кайро находится под домашним арестом, сам Петров — в Австрии и возвращаться не собирается.

В эфире телеканала «Дождь» бизнесмен заявил, что деловое сообщество будет беззащитным перед силовиками, если не объединится. Сейчас компания пытается успокоить партнеров и покупателей. На сайте «Рольфа» появилось сообщение о том, что дилерские центры работают в штатном режиме, а ситуация с уголовным делом будет разрешена «в пользу компании». Одновременно с этим сотрудники «Рольфа» стали публиковать в соцсетях видеоролики о том, что с компанией «все хорошо».

«Очень многие спрашивают меня: что же происходит в нашей компании? Я работаю директором филиала “Рольф Алтуфьево” и со своей стороны могу заверить вас, что у нас все хорошо. “Рольф” — честная, белая компания, у нас нет никаких проблем с операционным бизнесом. Мы продаем автомобили, верим в нашу компанию и знаем, что мы преодолеем все сложности». «Мы работаем специально для вас. У нас ничего не поменялось, мы движемся ровно в том же направлении. Операционный бизнес развивается, мы будем стремиться удерживать лидирующие позиции. Спасибо вам за поддержку». «Я являюсь директором дилерского центра “Ауди Центр Север” группы компаний “Рольф”. Должна сказать вам, что, несмотря на возникшую ситуацию, мы работаем и всегда рады видеть вас в нашем дилерском центре. У нас все хорошо».

С точки зрения антикризисных коммуникаций компания все делает правильно. Но если на «Рольф» есть заказ, то это мало поможет, считает президент агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» Екатерина Егорова: «С одной стороны, все зависит от базисного имиджа компании. Если он хороший, и люди доверяют компании, то такого рода ситуации могут и не сказаться на рознице. То, что делают сотрудники “Рольфа” с точки зрения корпоративной коммуникаций, особенно в Facebook, это правильно. С другой стороны, та информация, которая идет в СМИ, и весь тревожный тон вокруг этого дела, конечно, может насторожить потребителей, но мне кажется, что глобально на рознице это сказаться не должно. Петров понимает, что в такой ситуации нельзя скрывать информацию и надо объясниться перед партнерами и клиентами. Но теперь все зависит от того, насколько сильно их будут “убивать” — если есть задача закрыть компанию, то это сделают. Те люди, которые начали преследование, они тоже профессионалы и понимают, зачем они это начали и чего хотят в итоге».

Примечательно, что «Рольф» продолжает успешно участвовать в госзакупках — в день обысков компания выиграла конкурс на поставку примерно 1,5 тыс. автомобилей для МВД. Это принесет «Рольфу» почти 3 млрд руб. Несмотря на уголовное дело, у компании нет никаких юридических ограничений для участия в других госконтрактах, отметил управляющий партнер коллегии Адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко: «С юридической точки зрения возбужденное уголовное дело не имеет никакого отношения к государственным контрактам на поставку товаров. Если компания прошла конкурсные процедуры, значит, она соответствует всем необходимым критериям, и оснований расторгать или не заключать с ней договор нет. Однако ситуация, когда контрольный орган захочет провести проверку исполнения госконтракта или намеренно станет провоцировать поставщика на нарушение, высказывая претензии относительно сроков, качества или количества поставляемого товара, вполне реальна.

Это может делаться для того, чтобы внести поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

Если это удастся, то путь к участию в госзакупках будет закрыт. В любом случае уголовное дело может стать поводом для создания сложностей бизнесу, но никак не основанием. Безусловно, для бизнеса эта история очень токсична. И мы знаем случаи, когда возбужденные уголовные дела в отношении, например, бенефициаров или топ-менеджеров вызывали соответствующую реакцию государственных органов. Это, безусловно, может влиять на взаимоотношения с той или иной компанией. Такие моменты нигде не прописаны, но, к сожалению, в России они существуют».

Несмотря на проблемы российского авторынка, финансовые показатели «Рольфа» последние три года росли. Рейтинговые агентства оценивают компанию как устойчивую, однако после обысков «Эксперт РА» готовится пересмотреть этот статус. Кроме того, объемы торгов облигациями «Рольфа» выросли в сотни раз. По данным Московской биржи, бумаги компании при этом упали в цене почти до 90% от номинала.

Сергей Гусев