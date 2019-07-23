Мосгоризбирком потренируется на кошках

Сегодня московские власти повторно протестируют систему электронного голосования, где тайна голосования будет защищена блокчейном. В качестве эксперимента она будет введена в трех избирательных округах 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Почти полмиллиона жителей должны получить возможность проголосовать за кандидата через личный кабинет на сайте мэра Москвы. Однако первый этап тестирования 11 июля провалился, и разработчики пообещали устранить все неполадки. Сегодня систему проверят около 5 тыс. москвичей. Им предлагается ответить на вопрос: «Что нужно делать с бездомными собаками и кошками?».

Разработкой электронной системы голосования занимается столичный департамент информационных технологий (ДИТ). Внедрением и контролем — Мосгоризбирком и общественный штаб по наблюдению за выборами. Обкатать систему на выборах в Мосгордуму 8 сентября планируется в округах №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Число жителей в трех экспериментальных округах, согласно данным московской мэрии, составляет 450 тыс. человек. В сегодняшнем голосовании примет участие около 5 тыс. человек — это жители всей Москвы, которые с 20 по 22 июля зарегистрировались для участия в экспериментальном голосовании на mos.ru. Им предстоит ответить на вопрос: «Что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?», выбрав один из предлагаемых вариантов.

«Вопрос для тестирования выбирался по принципу "волнует всех и каждого". Хотели, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше народа,— рассказал “Ъ” заместитель руководителя ДИТ Артем Костырко.— Электронные выборы проходят с использованием блокчейн-технологий, что гарантирует полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Информация о бюллетене не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему».

«Легитимность выборов зависит от законности всех избирательных процедур и доверия избирателей к результату голосования,— указывает эксперт по электоральному праву, профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Сергей Кабышев.— Обеспечивает ли электронное голосование достоверный учет голоса избирателя за того или иного кандидата, есть ли риск нарушения тайны голосования, соблюдаются ли права наблюдателей? Вот эти вопросы необходимо выяснить во время тестирования».

Соблюдение анонимности, говорят наблюдатели, должны гарантировать ключи шифрования. Одним из них сегодня будет находиться у председателя избирательной комиссии, контролирующей тестовое голосование,— сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца. По его словам, к 20:00, когда работа будет окончена, избиратель сможет проверить, правильно ли учтен его голос. Такой опции у участников первого тестирования не было.

Тестирование прошло 11 июля, когда студенты Москвы выбирали лучшего председателя студенческого совета из 15 претендентов. Наблюдатели могли контролировать учет голосов на мониторах. Однако за час до окончания голосования система зависла. В ДИТ “Ъ” объяснили это «проблемой в сетевых настройках». В общественном штабе по наблюдению за выборами заявили о «хакерских атаках, которые удалось отразить».

Григорий Мелконьянц заверил “Ъ”, что на сей раз каждый участник голосования получит персональный код, по которому после подведения результатов сможет проверить, правильно ли отдан его голос. «Эта процедура обезличена, будет видно только, как голосовал тот или иной код,— объясняет господин Мельконьянц.— Такой инструмент гарантии самопроверки избирателей ранее не демонстрировался». Кроме того, по словам хранителя ключа шифрования, проверить подлинность голосов москвичей члены комиссии смогут по телефону (при регистрации участники соглашались на передачу своих контактов членам комиссии). Сегодня тем, кто «решал судьбу» собак и кошек, случайным образом будут звонить контролеры и спрашивать, действительно ли человек принимал участие в голосовании.

Григорий Мельконьянц также отметил, что многие москвичи накануне столкнулись со сложностями при регистрации для участия в голосовании. В частности, сообщалось о том, что граждане не понимали, принята их заявка или нет, не получали СМС-уведомление о прохождении всех этапов регистрации, не могли зарегистрироваться через «Яндекс.Браузер». «Возможно, при регистрации люди некорректно заполняли указанные обязательные пункты: возраст (участник должен быть старше 18 лет.— “Ъ”), пол, данные паспорта и адрес регистрации, которые должны быть проверены в системе регистрации,— объясняет Артем Костырко.— Все запросы с невозможностью принять участие рассматриваются службой поддержки».

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Сегодня, по словам руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, участие в выборе судьбы бездомных животных принимают более 5 тыс. москвичей. За час до окончания приема заявок на участие 22 июля свое желание участвовать в тестировании изъявили 5152 человека. Господин Венедиктов объяснил, что общественного запроса на электронные выборы в Москве пока нет, но «обязательно будет», подчеркнув, что понимает сегодняшнее недоверие к системе электронных выборов. «Плюс для избирателя очевиден: (упраздняется.— “Ъ”) система досрочного голосования, которая подвергается очень большой критике. Человеку возвращается его избирательное право. Люди привыкли думать, что их данные в бумажном виде, но какая разница — в бумажном или электронном? Если человек боится, он может голосовать привычным способом»,— сказал господин Венедиктов.

Мария Старикова