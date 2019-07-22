Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском

Генпрокуратура объяснила «исчезновение» своего главы Юрия Луценко официальным отпуском. Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.

«Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске»,— говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем генерального прокурора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дважды просил Верховную раду уволить генерального прокурора. Оба раза законодательное собрание старого созыва отказалось принять отставку господина Луценко. Вчера, 21 июля, прошли досрочные парламентские выборы, на которых побеждает партия президента Украины «Слуга народа».

О том, как прошли выборы на Украине, читайте в материале “Ъ” «Служебное соответствие».