Зеленский вновь попросил Раду уволить главу МИДа и генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой уволить министра иностранных дел Павла Климкина и генерального прокурора страны Юрия Луценко.

«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

На пост главы дипломатического ведомства украинский президент выдвинул кандидатуру Вадима Пристайко, который сейчас является заместителем главы администрации президента.

Вчера, 1 июля, Владимир Зеленский попросил председателя правительства Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Украины Павла Климкина по факту несогласованного с президентом ответа на ноту российского МИДа о задержанных в Керченском проливе моряках. Как позже прокомментировал инцидент господин Зеленский, он узнал об официальном ответе украинского МИДа «из интернета», а не лично.

Владимир Зеленский уже направлял официальное обращение в Раду с просьбой рассмотреть увольнение Павла Климкина и Юрия Луценко. Рада отказалась отправлять их в отставку. Сам господин Климкин объявил об уходе в отпуск с 3 июля.

Подробнее о том, как новый президент Украины перестраивает систему власти, читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский начал смену команды с регионов».