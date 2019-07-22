Служебное соответствие

На Украине завершились досрочные всеобщие выборы, по итогам которых произойдет смена Верховной рады и будет сформировано новое правительство. Голосование стало общенациональным референдумом о доверии реформам, провозглашенным президентом Зеленским. Обнародованные в воскресенье вечером данные экзит-полов показывают: Рада обновится более чем наполовину, при этом значительная часть депутатов ранее в парламент не избиралась. Полный решимости довести перезагрузку украинской политики до конца, Владимир Зеленский уже предупредил, что не видит коалиции его партии «Слуга народа» ни с кем «из старой власти», и пообещал, что новым премьером станет экономист, не связанный ни с одной из партий.

Народ избирает «Слугу»

Обнародованные в воскресенье вечером в Киеве результаты национального экзит-пола, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, показали, что по партийным спискам в Верховную раду девятого созыва проходят пять партий. Это президентская «Слуга народа» (44,2% голосов), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,4%), «Европейская солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,4%), «Голос» (6,5%). Схожие данные давали и другие социологические службы, называя «большую пятерку» фракций будущей Рады.

«Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично, для нашей команды»,— прокомментировал итоги голосования Владимир Зеленский, пообещав, что не подведет украинцев. Сразу после закрытия участков он прибыл в штаб своей партии. «Вы знаете, наши главные приоритеты, как и для каждого украинца,— это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине»,— добавил президент.

Досрочные выборы в Верховную раду проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, согласно которой для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, а одномандатники — получить большинство голосов в своем округе. По украинскому закону число парламентариев определено в 450 человек, однако в новой Раде их окажется меньше, учитывая, что выборы не проводились в Крыму, а также на той части территории Донецкой и Луганской областей, которая не контролируется Киевом. По партийным спискам в Раду нового созыва было избрано 225 депутатов, еще 199 парламентариев вошли в нее по одномандатным округам, а зарезервированные за Крымом и Донбассом места останутся пустыми. В целом же в завершившемся на Украине избирательном марафоне в качестве кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам приняли участие более 20 партий и около 6 тыс. человек.

Проведенные накануне опросы показывали: наибольшее число мандатов получит партия «Слуга народа», которой на политической карте Украины на предыдущих выборах 2014 года еще не было. Второе место социологи прочили партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», представляющей интересы избирателей юго-востока. Главная же интрига состояла в том, сколь ощутимым окажется отрыв «Слуги народа» от преследователей и как распределятся места в нижней части «турнирной таблицы», учитывая, что партии двух политических тяжеловесов, представляющих «старую гвардию» («Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко), шли с небольшим отрывом друг от друга. До последнего момента не было и ясности, проходит ли в Раду пятая политическая сила — новая партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

В окружении Владимира Зеленского называли воскресное голосование третьим туром президентских выборов, давая понять, что выборы фактически станут референдумом о доверии курсу реформ, провозглашенному президентом Зеленским. Между тем еще в середине дня явка была ощутимо более низкой, чем на президентских выборах: по состоянию на 15:00 она составляла чуть более 34%. «Я не могу вам объяснить, почему такая явка и будет ли она увеличена. Мы надеемся, тенденция такая, что всегда под вечер люди идут на избирательные участки»,— заявил зампред ЦИК Украины Олег Конопольский. Информация о невысокой политической активности избирателей в первые часы голосования, судя по всему, застала его врасплох. В итоге господин Конопольский выразил мнение, что сравнивать нынешнюю явку с показателями на других выборах нельзя, поскольку голосование в летний период на Украине «не происходило уже давно».

Наибольшие опасения по поводу невысокой активности избирателей выражал лидер «Европейской солидарности», экс-президент Петр Порошенко. За три часа до закрытия избирательных участков господин Порошенко в Facebook воззвал к своей целевой аудитории — избирателям Западной Украины, где его партия пользуется наибольшей поддержкой.

«К сожалению, явка на Западной Украине по состоянию на 17 часов значительно ниже, чем на востоке»,— бил тревогу господин Порошенко, угрожая, что коалицию могут сформировать пророссийские силы.

Чтобы не допустить этого, он призвал своих сторонников дойти до избирательных участков и «гарантировать европейское будущее нашим детям и внукам».

Между тем желающие проголосовать нашлись и в самопровозглашенных республиках Донбасса. Для этого им было необходимо заранее зарегистрироваться на избирательном участке в любом подконтрольном Киеву городе. Как выяснил “Ъ”, большинство старалось сделать это незаметно, совместив участие в выборах с поездкой по личным делам, например на Азовское море. По словам одной из жительниц Донецка, опасаясь, что их могут не пропустить на блокпостах на территорию Украины, жители ДНР выезжали из самопровозглашенной республики за несколько дней. «Мы уехали еще 14 июля. Никто не спрашивал, с какой целью мы выезжаем на подконтрольную территорию, но если бы и спросили, то мы бы сказали, что на курорт»,— рассказала она “Ъ”.

К вечеру явка подросла и дотянула до 50%.

Для Владимира Зеленского внеочередные парламентские выборы на Украине стали продолжением его триумфа на президентских выборах Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Куда плывет «Украина»

Учитывая, что лидером избирательной гонки была президентская партия «Слуга народа», всеобщее внимание в день голосования и накануне было приковано к главе государства и членам его ближайшего окружения. В «день тишины» перед голосованием команда президента нашла пиар-ход, напоминающий о том, какое наследие господину Зеленскому оставили его предшественники. На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» был выложен видеоролик посещения главой государства ржавеющего ракетного крейсера «Украина», не одно десятилетие стоящего на причале в Николаеве. Работы по его достройке были приостановлены еще в первые годы украинской независимости, а в 2017 году, при президенте Порошенко, Минобороны Украины предложило и вовсе отказаться от крейсера.

Видеоролик вызвал оживленные комментарии в сети, смысл многих из них сводился к тому, что крейсер «Украина» символизирует плачевное состояние всего украинского государства. Заявления же, сделанные после выборов, проливали свет на то, как будут формироваться новая правящая коалиция и правительство во главе с новым премьером.

Уже после воскресного голосования на избирательном участке в Киеве Владимир Зеленский подтвердил свою решимость максимально размежеваться со старыми политиками.

«Я хочу, чтобы были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции»,— предупредил Владимир Зеленский.

При этом после обнародования предварительных итогов выборов в воскресенье вечером Владимир Зеленский пригласил лидера новой партии «Голос» Святослава Вакарчука обсудить создание коалиции в Верховной раде. «У нас чуть больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору»,— заявил господин Зеленский.

По его словам, одним из первых законопроектов, которые будут предложены парламенту нового созыва, станет закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Еще одно воскресное заявление Владимира Зеленского касалось будущего преемника премьер-министра Владимира Гройсмана. Сообщив, что он уже ведет консультации с потенциальными кандидатами на пост премьера, господин Зеленский предупредил: новым главой правительства не должен стать никто из «бывших».

По словам Владимира Зеленского, премьер-министром должен стать «профессиональный экономист» и «абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции».

Тем самым господин Зеленский дезавуировал появившиеся в ходе избирательной кампании предположения, что кресло премьер-министра после выборов в Верховную раду может быть предложено Юлии Тимошенко, уже занимавшей этот пост ранее.

Впрочем, сама госпожа Тимошенко, проголосовавшая в воскресенье в Киеве на избирательном участке на Подоле, дала понять, что будет готова рассмотреть любые предложения от президентской команды. «Нет лишнего времени на эксперименты, нам реально нужно после выборов начинать действовать»,— заявила она на избирательном участке. Говоря об истории независимой Украины, Юлия Тимошенко заявила, что «нация, к сожалению, ошибалась, выбирая лидеров клановой системы или их марионеток».

«Мы столько ошибались, что сейчас времени на ошибки нет»,— резюмировала она.

В то время как Юлия Тимошенко ищет способ встроить свою партию «Батькивщина» в новую политическую реальность, которая сложится на Украине по итогам парламентских выборов, в команде Владимира Зеленского делают акцент на необходимости перезапуска политической системы, частью которой были Юлия Тимошенко и лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Петр Порошенко. После воскресного голосования глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил: «Видя правовой нигилизм, отсутствие ответственности среди членов кабинета министров и почти полное отсутствие деятельности в стенах парламента, приходишь к пониманию, что надо глобально менять систему». Господин Разумков не исключил, что после выборов станет преемником нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия, впрочем уточнив, что «в день голосования об этом рано говорить».

Матвей Шиманов, Киев; Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев; Анастасия Бойко, Донецк