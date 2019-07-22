Итоги парламентских выборов на Украине. Последние данные

21 июля на Украине состоялись выборы в Верховную раду. Окончательные результаты Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начнет подсчитывать 23 июля, когда поступят первые протоколы. Явка составила 49,84%.

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Выборы проходят по смешанной системе. 225 депутатов выбирают по партийным спискам, еще 199 — по одномандатным округам (число округов сократилось на 26 из-за присоединения Крыма к России).

Данные по партийным спискам после обработки 75,04% протоколов:

«Слуга народа» Владимира Зеленского — 42,76%; «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука — 13,01%; «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,36%; «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,06%; «Голос» Святослава Вакарчука — 6,12%.

Только эти партии преодолевают пятипроцентный барьер и проходят в парламент.

Депутатами Верховной рады также могут стать около десяти одномандатников от других партий.

По оценке штаба «Слуги народа», партия выигрывает в 125–127 одномандатных округах. В таком случае она сможет рассчитывать на большинство в Раде без коалиции с другими политическими силами.

Правоохранительным органам в день выборов сообщили о более чем двух тысячах нарушений, однако ЦИК отмечает, что серьезных нарушений, способных повлиять на результат голосования, не произошло.