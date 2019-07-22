Россия и Турция обсуждают совместное производство компонентов С-400

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu рассказал, что Москва и Анкара ведут переговоры по вопросу организации совместного лицензионного производства элементов зенитных ракетных систем С-400.

Также господин Чемезов сообщил, что стороны обсуждают возможное содействии России в создании Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности. При этом турецкая сторона «проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам», рассказал глава «Ростеха».

«Уровень двусторонних отношений, в том числе в сфере промышленности, растет. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары демонстрирует положительную динамику»,— уверен Сергей Чемезов.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Поставки С–400 в Турцию начались 12 июля. Первая партия компонентов была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре. Как ранее сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, российские зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».