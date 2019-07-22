С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. «С-400 будут установлены до 2020 года»,— приводит слова министра «РИА Новости».

В эфире телеканала TGRT господин Чавушоглу отметил, что С-400 превосходят американские комплексы Patriot. По его словам, «С-400 являются системами, которые призваны обеспечить мир в регионе».

Также турецкий министр сказал, что США не исключили Турцию из программы F-35, так как американский президент «не хочет этого и старается сдержать слово, которое он дал нашему президенту в Осаке».

Говоря о возможном применении американской стороной санкций, Мевлют Чавушоглу заявил о готовности турецкой стороны «дать необходимый ответ». «Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы "Инджирлик". Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях. Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы»,— сказал глава МИДа.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Поставки С–400 в Турцию начались 12 июля. Первая партия компонентов была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкаре.

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