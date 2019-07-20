В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. К моменту перекрытия рамок в 15:50 на территорию митинга пришли 22,4 тыс., сообщает «Белый счетчик». По данным МВД, на акции присутствовали порядка 12 тыс. человек.

Корреспондент "Ъ" Роман Дорофеев в эфире "Ъ FM": Очень много молодежи, люди среднего возраста, где-то от 30 до 40, приходили семьями, с маленькими детьми, с домашними животными, с собачками. Ну, то есть молодые люди в основном, да. Ну, и были, конечно же, люди в возрасте. Но их было меньше, их было меньше, в основном это молодежь.

До завершения митинга за рамками собралось много тех, кто не успел пройти на митинг, сообщили наблюдатели «Белого счетчика». После нескольких призывов со сцены, а также криков «Пропускай!», полиция увеличила скорость пропуска участников. В МВД отрицают, что полицейские намеренно затрудняли допуск людей на митинг.

Выступая на митинге, основатель Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, обратился с ультиматумом к властям Москвы: «Если за неделю не зарегистрируют (оппозиционеров на выборы в Мосгордуму.— “Ъ”), то в следующую субботу выйдем к мэрии».

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стал брак в собранных подписях.

С воскресенья в Москве проходили несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов.

Подробнее об акции читайте в публикации “Ъ” «Отказ в регистрации обжалуют на проспекте Сахарова».