В Москве проходит митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве проходит митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. К 15:30 на территорию митинга пришли 21,5 тыс. участников, сообщает «Белый счетчик». Акция завершается и наблюдатели отмечают заметный поток людей, которые покидают проспект Сахарова.

Ранее за рамками собралось много тех, кто не успел пройти на митинг, сообщили наблюдатели «Белого счетчика». После нескольких призывов со сцены, а также криков «Пропускай!», полиция увеличила скорость пропуска участников. В МВД отрицают, что полицейские намеренно затрудняли допуск людей на митинг. «Указанные утверждения не соответствуют действительности,— заявили ТАСС в пресс-службе московского управления МВД.— Досмотр проводится в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия».

Корреспондент "Ъ" Роман Дорофеев в эфире "Ъ FM": Вижу 13 легковых машин (полиции — "Ъ"), за сценой стоит один полицейский ПАЗик. Очевидно, что полицейских больше с той стороны, где заходят люди — потому что я за сценой, и здесь тоже по периметру стоят росгвардейцы, наблюдают за порядком.

Мероприятие согласовано с властями. Его организатором стала Либертарианская партия России.

На митинге выступил основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК Алексей Навальный. Он призвал московские власти зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов. В противном случае он призвал москвичей выйти на акцию к мэрии города в следующую субботу 27 июля. Среди других выступивших на мероприятии — незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Любовь Соболь, которая с конца прошлой недели держит голодовку в знак протеста против снятия с выборов.

Перед началом митинга у сцены было небольшое задымление. Его быстро потушили, передает корреспондент “Ъ”.

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стал брак в собранных подписях. Кандидаты утверждают, что в комиссиях намеренно вводили искаженные данные для сверки подписных листов с полицейской базой данных и системой ГАС «Выборы».

С воскресенья в Москве проходили несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов. Самой масштабной стала акция, начавшаяся в Новопушкинском сквере и завершившаяся у Мосгоризбиркома. Она собрала не менее 1 тыс. человек, было задержано более 35 человек.

Подробнее об акции читайте в публикации “Ъ” «Отказ в регистрации обжалуют на проспекте Сахарова».

Роман Дорофеев; Петр Пархоменко