Полиция отрицает, что специально затрудняла допуск на митинг оппозиции

Московское управление МВД заявило, что сотрудники полиции специально не затрудняли допуск на проспект Академика Сахарова в Москве, где проходит митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Несколько участников митинга обвинили полицию в том, что она специально медленно пропускает людей на акцию.

«Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности. Указанные утверждения не соответствуют действительности, досмотр проводится в целях безопасности»,— заявили ТАСС в пресс-службе регионального главка, уточнив, что предупреждали организаторов о необходимости «организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия».

Ко времени начала акции — 14:00 — на территорию митинга прошли только 4,7 тыс. участников. За рамками металлоискателей образовалась толпа. Как сообщал «Белый счетчик» в Twitter, полиция тормозила пропуск участников мероприятия. Толпа скандировала «Пропускай!». К 15:00 через рамки прошли 17,7 тыс. участников, небольшая часть людей еще оставалась за периметром. К 15:30 прошли 21,5 тыс. участников. На вход работают пять рамок.

Акцию организовала Либертарианская партия России, она согласована с властями. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константина Янкаускас, Анастасия Брюханова, Юлия Галямина и Сергей Митрохин уже пришли на проспект Сахарова.

С воскресенья в Москве проходили несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов. Самой масштабной стала акция, начавшаяся в Новопушкинском сквере и завершившаяся у Мосгоризбиркома. Она собрала не менее 1 тыс. человек, было задержано более 35 человек.

Подробнее об акции читайте в публикации “Ъ” «Отказ в регистрации обжалуют на проспекте Сахарова».