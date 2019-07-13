Власти согласовали два митинга 20 и 21 июля в связи с выборами в Мосгордуму

Правительство Москвы согласовало запланированные на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Об этом сообщил «Интерфаксу» первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Санкционирована акция, организованная группой граждан, которая пройдет 20 июля с 14:00 до 16:00 с числом участников до 15 тыс. человек. На той же площадке 21 июля с 14:00 до 16:30 состоится митинг с числом участников до 10 тыс. человек, организованный другой группой граждан.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве. В качестве цели мероприятия была заявлена встреча избирателей с кандидатами в депутаты Московской городской думы.

Участники предвыборной кампании заявили о том, что «избиркомы выполняют политический заказ на устранение с выборов политиков», и призвали выйти на эту встречу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Встреча с избирателями носит характер несанкционированной акции».