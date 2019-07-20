57 отказов, экспансия «Яндекс.Такси» и новая русская угроза Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

57 кандидатам отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.

30 учителям Англо-американской школы в Москве МИД РФ отказал в выдаче виз.

10 тыс. паспортов РФ получили жители ДНР и ЛНР на 17 июля, когда Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

На 98% выросла продажа туров в Турцию по итогам первых двух недель июля по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост связывают с плохой погодой в европейской части России.

От 2,5 тыс. до 10 тыс. руб. составит штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе.

На 4%, или 89,73 млрд руб., может вырасти в России в 2019 году оборот рынка продуктов питания с пониженным содержанием вредных веществ.

175 млрд руб. просроченных долгов предложили банки коллекторам к покупке в первой половине 2019 года.

Около 7% в среднем по стране достигает доля онлайн-продаж билетов на междугородние автобусы.

На 19% снизились в первой декаде июля продажи хинкали в точках общепита по всей России.

Цитаты недели

«Выносят специальное решение, специальное заседание проходит, люди должны приходить со своим репертуаром. Только после того, как вот та или иная песня одобрена специальной комиссией, только после этого песня имеет право уйти в народ» (министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев о процессе согласования репертуара артистов).

о процессе согласования репертуара артистов). «Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества» (спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на форуме «Территория смыслов»).

на форуме «Территория смыслов»). «Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы… И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего Основного закона» (спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей статье «Живая Конституция развития»).

Сделки недели

«Яндекс.Такси» объявила о планах по покупке активов группы «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет», «Сатурн», RedTaxi).

По новой схеме участия инвесторов в строительстве порта Тамань в проект войдут «Кузбассразрезуголь», СУЭК, «Металлоинвест» и РЖД.

Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk Кенес Ракишев продает всю свою долю — 22,4% — Роману Троценко.

По букве закона

Тверской райсуд Москвы арестовал основателя ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова, ранее владевшего Антипинским НПЗ.

Бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников приговорен к четырем годам условно за склонение подчиненного к злоупотреблению полномочиями.

МВД объяснило, в каких случаях нужно наказывать за неуважение к власти.

В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, ФСБ сможет отменять вылет любых рейсов.

Госдума приняла закон о шпионской технике, исключив из него потребительские бытовые приборы и электронику.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, возвращающий в аэропорты курилки.

Верховный суд удовлетворил иск сотрудницы ФСКН (расформированной в 2016 году) об отказе в ее дальнейшем трудоустройстве в МВД.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Опрошенные “Ъ” эксперты убеждены, что закон породит немало скандалов, а на местах его будут «тихо саботировать».

Сомнительные достижения

Мобильное приложение FaceApp с эффектом старения возглавило на этой неделе рейтинги популярности в России, США и еще более чем 70 странах. И после этого стало объектом критики: в Сенате США считают FaceApp угрозой национальной безопасности.

Отставки и назначения

Новым председателем Еврокомиссии станет министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

У микрофинансовых организаций в России начали появляться собственные омбудсмены.

Росгвардию покидают три генерал-лейтенанта: замдиректора Росгвардии Сергей Милейко, директор департамента строительства службы Валерий Дугинов; также снят с должности начальник главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк.