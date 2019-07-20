57 отказов, экспансия «Яндекс.Такси» и новая русская угроза

Цифры недели
57 кандидатам отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.
30 учителям Англо-американской школы в Москве МИД РФ отказал в выдаче виз.
10 тыс. паспортов РФ получили жители ДНР и ЛНР на 17 июля, когда Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.
На 98% выросла продажа туров в Турцию по итогам первых двух недель июля по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост связывают с плохой погодой в европейской части России.
От 2,5 тыс. до 10 тыс. руб. составит штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе.
На 4%, или 89,73 млрд руб., может вырасти в России в 2019 году оборот рынка продуктов питания с пониженным содержанием вредных веществ.
175 млрд руб. просроченных долгов предложили банки коллекторам к покупке в первой половине 2019 года.
Около 7% в среднем по стране достигает доля онлайн-продаж билетов на междугородние автобусы.
На 19% снизились в первой декаде июля продажи хинкали в точках общепита по всей России.
Цитаты недели
Сделки недели
«Яндекс.Такси» объявила о планах по покупке активов группы «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет», «Сатурн», RedTaxi).
По новой схеме участия инвесторов в строительстве порта Тамань в проект войдут «Кузбассразрезуголь», СУЭК, «Металлоинвест» и РЖД.
Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk Кенес Ракишев продает всю свою долю — 22,4% — Роману Троценко.
По букве закона
Тверской райсуд Москвы арестовал основателя ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова, ранее владевшего Антипинским НПЗ.
Бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников приговорен к четырем годам условно за склонение подчиненного к злоупотреблению полномочиями.
МВД объяснило, в каких случаях нужно наказывать за неуважение к власти.
В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, ФСБ сможет отменять вылет любых рейсов.
Госдума приняла закон о шпионской технике, исключив из него потребительские бытовые приборы и электронику.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, возвращающий в аэропорты курилки.
Верховный суд удовлетворил иск сотрудницы ФСКН (расформированной в 2016 году) об отказе в ее дальнейшем трудоустройстве в МВД.
16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Опрошенные “Ъ” эксперты убеждены, что закон породит немало скандалов, а на местах его будут «тихо саботировать».
Сомнительные достижения
Мобильное приложение FaceApp с эффектом старения возглавило на этой неделе рейтинги популярности в России, США и еще более чем 70 странах. И после этого стало объектом критики: в Сенате США считают FaceApp угрозой национальной безопасности.
Отставки и назначения
Новым председателем Еврокомиссии станет министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
У микрофинансовых организаций в России начали появляться собственные омбудсмены.
Росгвардию покидают три генерал-лейтенанта: замдиректора Росгвардии Сергей Милейко, директор департамента строительства службы Валерий Дугинов; также снят с должности начальник главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк.
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