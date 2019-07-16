Кадровая политика МВД не устроила Верховный суд

Верховный суд РФ (ВС РФ) удовлетворил иск сотрудницы расформированной в 2016 году Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Татьяны Голощаповой, касающийся трудоустройства в МВД. Кандидат филологических наук, эксперт в области математической лингвистики планировала после упразднения ФСКН продолжить работу в полиции, что подразумевал указ президента РФ, но там ей не нашлось работы. ВС, впервые удовлетворив иск бывшего наркополицейского, пошел дальше: председатель судебной коллегии Людмила Пчельникова призвала МВД «решить наконец-то кадровые вопросы с наркополицейскими», а госпоже Голощаповой советовала «подумать о взыскании моральной компенсации с МВД за три года».

В понедельник ВС РФ рассмотрел иск сотрудницы экспертно-криминалистического управления ФСКН Татьяны Голощаповой к МВД РФ. Напомним, указом президента РФ от 5 апреля 2016 года ФСКН была упразднена, а ее полномочия переданы МВД России. За этим последовала череда исков бывших сотрудников службы: наркополицейским отказывали при приеме на работу в МВД без законных, по их мнению, оснований.

Указ главы государства позволял поступить экс-наркополицейским двумя способами: уволиться или подать рапорт о переводе в органы внутренних дел (быть уволенными в связи с переводом). Госпожа Голощапова выбрала второй. Однако в органах внутренних дел ей не смогли предоставить место, соответствующее ее должности (на момент упразднения службы являлась начальником отдела центрального управления), и порекомендовали самостоятельно обратиться в территориальное отделение МВД для трудоустройства.

Через три месяца госпожа Голощапова подала иск к МВД, где просила признать приказ ФСКН об ее увольнении незаконным, так как последующего приема на службу в МВД не последовало. Также истица требовала обязать заключить полицию с нею контракт и предоставить штатную должность, выплатив денежное довольствие за период, в который она оставалась без работы. Иск был отклонен, как и последующая апелляция в Мосгорсуд.

Истица рассказала в Верховном суде, что ее трудоустройство «повисло в воздухе». По словам госпожи Голощаповой, она пыталась уволиться, подав рапорт в МВД, но ей отказали, сославшись, что в штат ее не принимали. В ФСКН эксперт в области прикладной математической лингвистики занималась анализом текстов, позволяющим судить, являлся ли автор наркоманом. Однако в полиции не отрицали, что личное дело и трудовая книжка госпожи Голощаповой находятся в кадровом управлении МВД. По этой причине, пожаловалась истица, она не может ни уволиться, ни устроиться на другую работу.

Представитель МВД России Татьяна Ивашечкина заявила, что конфликт возник потому, что в центральном управлении ФСКН было 1389 рабочих мест, а в созданном на его основе отделе МВД — 619, поэтому соответствующую должность предоставить госпоже Голощаповой невозможно.

Судьи ВС Людмила Пчельникова, Галина Гуляева и Татьяна Вавилычева обратили внимание представителей полицейского ведомства, что в суд поступает множество жалоб от бывших сотрудников ФСКН. Обращаясь к госпоже Ивашечкиной, они не раз указывали, что «МВД обязано предложить соответствующие должности». Представитель Генпрокуратуры РФ Элина Засеева разделяла это мнение и просила направить иск Татьяны Голощаповой в суд первой инстанции, так как МВД «нарушило нормы материального права и не исполнило указ президента должным образом».

Отметим, в мае этого года ВС РФ уже рассматривал подобное дело экс-сотрудников ФСКН, но принял сторону МВД.

В этот раз судебная коллегия ВС РФ, руководствуясь статьями 387, 388 и 390 Гражданского процессуального кодекса, определила отменить решение и отправить дело на новое рассмотрение в Замоскворецкий районный суд. Более того, председатель судебной коллегии Людмила Пчельникова после оглашения решения порекомендовала истице при составлении повторного иска в суд первой инстанции «подумать о взыскании моральной компенсации с МВД за три года», а представителю министерства «решить наконец-то кадровые вопросы с наркополицейскими».

После заседания Татьяна Голощапова рассказала корреспонденту “Ъ”, что собирается последовать совету и рассчитывает на компенсацию. Она планирует погасить долги, накопившиеся за время, пока ей не выплачивают зарплату, а потом заняться написанием докторской диссертации.

Полина Ячменникова