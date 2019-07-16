Тамани придумали новую схему

«Росморпорт» предложил новую схему участия инвесторов в строительстве сухогрузного района морского порта Тамань. Предполагается, что в проект войдут, помимо «Росморпорта», четыре стратегических инвестора — «Кузбассразрезуголь», СУЭК и «Металлоинвест» получат по 22,5%, еще 10% будет у ОАО РЖД. Они пропорционально вложат 81 млрд руб. в создание объектов федеральной инфраструктуры. Пока компании обсуждают только меморандум о намерениях. Но, по мнению экспертов, при текущих низких ценах в Европе угольщикам Тамань не слишком интересна.
После отказа Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) участвовать в создании сухогрузного района морского порта Тамань ФГУП «Росморпорт» предложило новую схему участия инвесторов-концессионеров в проекте. Как сообщил гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев, по указанию Росморречфлота ФГУП направило предложения по покупке долей в «РМП-Тамань» четырем стратегическим инвесторам — «Кузбассразрезуглю» (КРУ), «Металлоинвесту», СУЭК, ОАО РЖД. Их доли составят по 22,5%, ОАО РЖД пока говорит о 10%. «Сейчас мы исходим из того, что вложения будут осуществляться на паритетной основе в зависимости от объема доли. При этом стоимость объектов федеральной собственности первого этапа развития — 81 млрд руб.»,— пояснил глава ФГУП. В случае положительного ответа материалы будут переданы в Минтранс и правительство. «Ответ от инвесторов ожидаем в начале этой недели»,— сообщил господин Лаврищев.
Проект сухогрузного района морского порта Тамань, существующий с 2012 года, должен реализовываться по концессии. Концессионное соглашение пока не заключено, но определено, что концедентом выступит Росморречфлот, а концессионером — ООО «РМП-Тамань», которое полностью принадлежит «Росморпорту». В последней версии предполагалось, что 75% «РМП-Тамань» выкупит ГТЛК, но против этой идеи выступили Минэкономики, ФАС и сама ГТЛК (см. “Ъ” от 14 марта, 5 и 17 июня).
«Активная фаза строительства объектов первого этапа — до 2024 года, соответственно, до этого периода планируется обеспечить необходимый объем инвестиций каждой из сторон—участников "РМП-Тамань"»,— сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам «Росморпорта» Яков Быков. Он не исключил, что «Росморпорт» будет привлекать внешнее финансирование для участия в проекте. Сейчас ФГУП рассматривает выпуск рублевых облигаций с пилотным траншем в 4–5 млрд руб. и общим объемом программы в 25 млрд руб. «Программа рассчитана на десять лет. Сроки обращения дебютного транша — три—пять лет»,— добавил он.
В «Металлоинвесте» “Ъ” сообщили, что по итогам совещания в Росморречфлоте по вопросам реализации проекта порта Тамань в компанию из «Росморпорта» поступил проект меморандума о намерениях. «В настоящее время "Металлоинвест" изучает данный документ и готовит предложения по его доработке»,— уточнили в холдинге. В ОАО РЖД отказались от комментариев. Остальные компании на запросы “Ъ” не ответили.
Он обращает внимание на ряд сохраняющихся рисков: проект до конца не готов, не вся земля выкуплена, документация не прошла Главгосэкспертизу. Кроме того, инвесторов-грузовладельцев может останавливать неопределенность с тарифной политикой ОАО РЖД, полагает собеседник “Ъ”.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что цены на уголь на рынке Европы упали ниже $50 за тонну. В этой ситуации вероятность, что СУЭК и КРУ будут готовы активно инвестировать в создание инфраструктуры и строительство терминалов в порту Тамань в 2019–2020 годах, близка к нулю, считает он. Фактически можно говорить о том, что «окно возможностей» для порта Тамань закрыто как минимум до момента, когда цены на российский уголь в Европе хотя бы на протяжении полугода будут находиться выше уровня $70 за тонну, считает эксперт. В то же время господин Бурмистров полагает, что если «Росморпорт» и ОАО РЖД продолжат работу по подготовке проекта, то шансы на привлечение инвесторов после прохождения Главгосэкспертизы, уточнения финансовой модели и выкупа земельных участков будут объективно выше.
Перевозка грузов по железной дороге в порты на Тамани, исходя из заявок на развитие путей необщего пользования, может превысить 170 млн тонн. Это на 100 млн тонн выше планов, учитываемых ОАО РЖД. Из заявленных цифр почти 80 млн тонн грузов может прийтись на сообщение с перспективным сухогрузным районом порта Тамань и более 90 млн тонн — на терминалы группы ОТЭКО Мишеля Литвака. В ОАО РЖД поясняют, что эти цифры основаны на данных, предоставленных не грузоотправителями, а портами, которые зачастую учитывают грузы конкурентов. Аналитики также называют цифры нереалистичными.
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