Тамани придумали новую схему

«Росморпорт» предложил новую схему участия инвесторов в строительстве сухогрузного района морского порта Тамань. Предполагается, что в проект войдут, помимо «Росморпорта», четыре стратегических инвестора — «Кузбассразрезуголь», СУЭК и «Металлоинвест» получат по 22,5%, еще 10% будет у ОАО РЖД. Они пропорционально вложат 81 млрд руб. в создание объектов федеральной инфраструктуры. Пока компании обсуждают только меморандум о намерениях. Но, по мнению экспертов, при текущих низких ценах в Европе угольщикам Тамань не слишком интересна.

После отказа Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) участвовать в создании сухогрузного района морского порта Тамань ФГУП «Росморпорт» предложило новую схему участия инвесторов-концессионеров в проекте. Как сообщил гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев, по указанию Росморречфлота ФГУП направило предложения по покупке долей в «РМП-Тамань» четырем стратегическим инвесторам — «Кузбассразрезуглю» (КРУ), «Металлоинвесту», СУЭК, ОАО РЖД. Их доли составят по 22,5%, ОАО РЖД пока говорит о 10%. «Сейчас мы исходим из того, что вложения будут осуществляться на паритетной основе в зависимости от объема доли. При этом стоимость объектов федеральной собственности первого этапа развития — 81 млрд руб.»,— пояснил глава ФГУП. В случае положительного ответа материалы будут переданы в Минтранс и правительство. «Ответ от инвесторов ожидаем в начале этой недели»,— сообщил господин Лаврищев.

Проект сухогрузного района морского порта Тамань, существующий с 2012 года, должен реализовываться по концессии. Концессионное соглашение пока не заключено, но определено, что концедентом выступит Росморречфлот, а концессионером — ООО «РМП-Тамань», которое полностью принадлежит «Росморпорту». В последней версии предполагалось, что 75% «РМП-Тамань» выкупит ГТЛК, но против этой идеи выступили Минэкономики, ФАС и сама ГТЛК (см. “Ъ” от 14 марта, 5 и 17 июня).

«Активная фаза строительства объектов первого этапа — до 2024 года, соответственно, до этого периода планируется обеспечить необходимый объем инвестиций каждой из сторон—участников "РМП-Тамань"»,— сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам «Росморпорта» Яков Быков. Он не исключил, что «Росморпорт» будет привлекать внешнее финансирование для участия в проекте. Сейчас ФГУП рассматривает выпуск рублевых облигаций с пилотным траншем в 4–5 млрд руб. и общим объемом программы в 25 млрд руб. «Программа рассчитана на десять лет. Сроки обращения дебютного транша — три—пять лет»,— добавил он.

В «Металлоинвесте» “Ъ” сообщили, что по итогам совещания в Росморречфлоте по вопросам реализации проекта порта Тамань в компанию из «Росморпорта» поступил проект меморандума о намерениях. «В настоящее время "Металлоинвест" изучает данный документ и готовит предложения по его доработке»,— уточнили в холдинге. В ОАО РЖД отказались от комментариев. Остальные компании на запросы “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что проект сухогрузной Тамани государство пытается реализовать с 2010 года, и до сих пор он не сдвинулся из-за конкуренции с соседними портами.

Он обращает внимание на ряд сохраняющихся рисков: проект до конца не готов, не вся земля выкуплена, документация не прошла Главгосэкспертизу. Кроме того, инвесторов-грузовладельцев может останавливать неопределенность с тарифной политикой ОАО РЖД, полагает собеседник “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что цены на уголь на рынке Европы упали ниже $50 за тонну. В этой ситуации вероятность, что СУЭК и КРУ будут готовы активно инвестировать в создание инфраструктуры и строительство терминалов в порту Тамань в 2019–2020 годах, близка к нулю, считает он. Фактически можно говорить о том, что «окно возможностей» для порта Тамань закрыто как минимум до момента, когда цены на российский уголь в Европе хотя бы на протяжении полугода будут находиться выше уровня $70 за тонну, считает эксперт. В то же время господин Бурмистров полагает, что если «Росморпорт» и ОАО РЖД продолжат работу по подготовке проекта, то шансы на привлечение инвесторов после прохождения Главгосэкспертизы, уточнения финансовой модели и выкупа земельных участков будут объективно выше.

Анастасия Веденеева