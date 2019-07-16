Подстрекательство губернатора оказалось условным

Суд в Еврейской автономной области в понедельник приговорил к четырем годам условно экс-губернатора региона Александра Винникова, признав его виновным в склонении подчиненного к злоупотреблению должностными полномочиями. Само злоупотребление выразилось в проведении фиктивного тендера по закупке медоборудования для онкодиспансера с ущербом свыше 24 млн руб. Осужденный вины не признал, его адвокаты намерены обжаловать приговор.

В Биробиджанском районном суде завершился процесс над Александром Винниковым, возглавлявшим Еврейскую автономную область в 2010–2015 годах. Он был признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).

Расследование уголовного дела вел следственный отдел УФСБ по региону. Судебный процесс длился с 1 ноября 2018 года. Как говорится в приговоре, оглашение которого у судьи Александра Куликова заняло более двух с половиной часов, обвиняемый в 2014–2015 годах склонил к превышению должностных полномочий бывшего начальника областного управления здравоохранения Александра Мацанова, дав своему подчиненному указания закупать медоборудование стоимостью около 500 млн руб. у хабаровской компании «Медтехника», с руководителем которой губернатор имел дружеские отношения.

В ходе прошлых заседаний адвокаты намеревались опросить Александра Мацанова (проходил в качестве свидетеля) о том, когда и где их подопечный давал ему незаконные указания, но бывший глава облздрава на вопросы отвечать отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Адвокаты выдвинули версию, что этот свидетель давал показания якобы под давлением правоохранителей. В ходе судебного разбирательства были прослушаны и просмотрены несколько часов аудио- и видеозаписей.

В одном из телефонных разговоров сын бывшего губернатора упомянул сказку о волках и овцах, и специалисты лингвистической экспертизы усмотрели в этом «признаки передачи зашифрованной информации».

В прениях сторона обвинения запросила для обвиняемого реальный срок — четыре года колонии общего режима. Александр Винников, выступая с последним словом, заявлял суду, что представители некой правоохранительной структуры не желали, чтобы он шел на второй губернаторский срок, и направили в администрацию президента РФ информацию о том, что он якобы состоит в преступной группе.

В итоге суд признал все доводы защиты несостоятельными и назначил Александру Винникову наказание в виде четырех лет заключения условно с запретом занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на три года. Мера пресечения в виде подписки о невыезде оставлена без изменения до вступления приговора в силу.

Осужденный экс-чиновник и его адвокаты объявили о намерении обжаловать судебное решение. «Ни одно обвинение, предъявленное мне, не подтверждено конкретными фактами из материалов дела. Сегодня, если вы возьмете обвинительное заключение, написанное следователем, увидите — судья его зачитал один в один. Я это наизусть все выучил. Для чего этот спектакль-то устраивать вообще было?» — заявил “Ъ” Александр Винников.

Защитники убеждены, что в суде были исследованы не все доказательства, а обвинение строилось исключительно на словах людей, которые даже не являются свидетелями по уголовному делу.

«Приговор основан на показаниях лиц, которые заключили досудебное соглашение. Они не являются свидетелями, они не могут нести уголовную ответственность за дачу ложных показаний. И их показания суд принял во внимание. При этом нам не была дана реальная возможность даже задать один вопрос этому человеку»,— сказал адвокат бывшего губернатора Степан Гурский.

Представитель Генпрокуратуры Ирина Николаева заявила “Ъ”, что вопрос обжалования со стороны обвинения будет рассматриваться только после детального изучения приговора.

Никита Натапов, Биробиджан