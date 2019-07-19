Туроператорам сделали одождение

Установившаяся в европейской части России в июле прохладная погода оказалась на руку игрокам туристического рынка. Туроператоры и агенты отмечают в некоторых случаях кратное увеличение продаж туров на пляжные направления. Наибольшей популярностью у россиян традиционно пользуется Турция, на долю которой сейчас приходится более 50% продаж организованных туров.

Турагентства по итогам первых двух недель июля зафиксировали заметное увеличение спроса путешественников на пляжные направления, рассказали опрошенные “Ъ” участники рынка. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что динамика спроса сейчас превышает средний показатель июля других лет в два раза. По его словам, повышенным интересом пользуются Турция, Испания и Греция. Эксперт связывает этот тренд с установившейся прохладной погодой: «Многие принимают решение незапланированно отправиться к морю».

Увеличение продаж заметили и другие системы бронирования. Так, в Level.travel отмечают рост продаж туров в Турцию по итогам первых двух недель июля 2019 года на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к Испании вырос на 108%, Греции — на 57%, Тунису — на 85%. В среднем ежедневно в первой декаде июля сервис продавал на 60–120% больше туров, чем за тот же период годом ранее. При этом в самом Level.travel указывают, что резкая положительная динамика может быть связана не только с ростом фактического спроса из-за дождливого лета в центральной части России, но и с общим увеличением клиентской базы сервиса — покупателей туров в онлайне. В Travelata.ru отмечают рост продаж на 4% в первой половине июля.

Положительную динамику по итогам первых двух недель июля заметили и сами туроператоры. По данным «Интуриста», динамика бронирований массовых направлений в июле относительно аналогичного периода 2018 года выросла на 8%, на неосновные направления — на 16%. Относительно конца июня общее увеличение продаж оценивается в 36%. Динамика при этом оказалась разноплановой. В «Интуристе» указывают, что в июле число бронирований туров на турецкие курорты Анталья и Мармарис выросло на 26% и 72% соответственно. По словам представителя компании Дарьи Домостроевой, резкий рост продаж может быть также связан с тем, что направление выбирали в качестве альтернативного туристы, отказавшиеся от отдыха в Грузии после внедрения моратория на прямые авиаперевозки. Интерес к Испании вырос на 17%, а к Греции, наоборот, сократился на 72%.

В последнем случае, по словам госпожи Домостроевой, спад связан с прошедшими в стране наводнениями и, скорее всего, будет носить кратковременный характер.

В Tez Tour указывают, что общее число бронирований в первой половине июля превысило аналогичный показатель прошлого года на 13%. Наибольший рост спроса показали китайский Хайнань — 16%, Турция — 14%, ОАЭ — 11%, Болгария — 9%, Греция — 8%, Испания — 7%, Кипр — 5% и Италия — 5%. В компании указывают, что активизация спроса в июле может быть «связана с желанием путешественников насладиться настоящим летом на морском побережье на фоне прохладной погоды в европейской части России».

Увеличение спроса отмечается и на внутреннем рынке. По данным Level.travel, продажи туров на российские курорты за первые две недели июля выросли на 113% по сравнению с теми же датами прошлого года. Но внутренний рынок по-прежнему формирует несущественную часть спроса. На туры внутри страны, по расчетам Level.travel, сейчас приходится 9% бронирований — это на 2 п. п выше аналогичного показателя 2018 года. На первом месте традиционно находится Турция — этим летом направление формирует 54% продаж против 47% годом ранее. На долю остальных стран приходится менее чем по 10% продаж. Стоимость поездок также выросла. По данным Level.travel, средний чек при бронировании туров в Турцию сейчас составляет 91,9 тыс. руб., что на 17% больше, чем годом ранее. Греция обходится в среднем в 69,2 тыс. руб. (рост на 20%), Кипр — в 97,1 тыс. руб. (35%). Чек на покупку тура на российские курорты составляет 42 тыс. руб.— это на 2% меньше, чем годом ранее.

Александра Мерцалова