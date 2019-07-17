Министра обороны ФРГ призвали на службу Европе

Депутаты Европарламента вечером 16 июля пошли навстречу лидерам стран ЕС, поддержав кандидатуру главы оборонного ведомства ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. После официального утверждения в должности госпожа фон дер Ляйен — врач-гинеколог по специальности, мать семерых детей и один из опытнейших немецких политиков — станет первой женщиной и первым представителем ФРГ на этой ключевой для Евросоюза позиции.

Голосование, которое должно было предопределить политику Евросоюза на ближайшие пять лет, стартовало в шесть часов вечера. Велось оно вручную, так что возможностей повлиять извне на волеизъявление или подсчет голосов евродепутатов не было. Для каждой из восьми урн для голосования был по жребию назначен один наблюдающий. Затем всем раздали бюллетени для голосования, которые предстояло сложить в два раза и положить в конверт. Через полчаса, когда очереди к прозрачным урнам иссякли, бюллетени унесли для подсчета голосов.

В бюллетенях мог стоять «плюс» (который означал бы, что евродепутат поддерживает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии) или «минус».

Можно было воздержаться (и не писать ничего) или испортить бюллетень любой другой надписью.

Кандидатура госпожи фон дер Ляйен появилась внезапно. Выборы в Европарламент состоялись еще в мае, и на голосование партии (а точнее, наднациональные союзы национальных партий стран ЕС) шли со своими кандидатами. По этой логике новым главой Еврокомиссии (эту должность можно сравнить с председателем правительства) должен был стать немец Манфред Вебер от занявшей первое место Европейской народной партии. Но договориться о его кандидатуре с лидерами стран—участниц ЕС не удалось.

В итоге 2 июля после мучительных, затянувшихся на несколько недель переговоров участники саммита Евросоюза внезапно смешали все карты и предложили в качестве кандидатов на ключевые посты в ЕС политиков, чьи имена до того не фигурировали в шорт-листе кандидатов. Бельгийского премьера Шарля Мишеля — на смену председателю Европейского совета Дональду Туску, главу МВФ Кристин Лагард — в руководство Европейским центробанком, министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля — вместо Федерики Могерини, главы внешнеполитической службы ЕС. А на пост председателя Еврокомиссии вместо Жан-Клода Юнкера, чьи полномочия истекают 1 ноября, была выдвинута Урсула фон дер Ляйен. Но голосовавшие 16 июля евродепутаты вовсе не обязаны были принять эту замену.

Перед голосованием по своей кандидатуре 60-летняя Урсула фон дер Ляйен — врач-гинеколог по специальности, мать семерых детей, первая женщина во главе Минобороны ФРГ и один из опытнейших немецких политиков — пошла ва-банк.

Она объявила, что вне зависимости от итогов голосования покинет пост главы бундесвера и «направит все силы на службу Европе». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала это «сильным сигналом», который доказывает, что ее министр «приняла решение в пользу нового этапа своей жизни», что та «все силы хочет направить на то, чтобы стать председателем Еврокомиссии».

Утром 16 июля Урсула фон дер Ляйен попыталась убедить в этом и самих европарламентариев, выступив перед ними с предвыборной речью, которую она произнесла, переходя с немецкого на французский и на английский и демонстрируя безупречное владение всеми ключевыми европейскими языками. «Я горжусь тем, что могу сказать: наконец-то кандидатом на пост председателя Еврокомиссии выступает женщина»,— отметила она в начале своей речи. К гендерному вопросу госпожа фон дер Ляйен вновь вернулась чуть позже, напомнив, что с 1958 года только 35 еврокомиссаров были дамами. «Это меньше 20%. Мы представляем половину населения. И мы хотим нашу справедливую долю»,— заявила она, пообещав: если она возглавит Еврокомиссию, то женщины займут половину постов еврокомиссаров.

Но главное, в патетическом выступлении госпожа фон дер Ляйен стремилась показать себя убежденной сторонницей европейского единства: «Это та убежденность, которая вела меня на протяжении всей моей жизни и карьеры — как матери, как врача и как политика». В получасовом выступлении министр прошлась по всем ключевым вопросам европейской повестки дня — от будущего малых и средних предприятий и снятия таможенных барьеров до изменения климата и молодежной политики.

Внешней политики Урсула фон дер Ляйен практически не касалась. Впрочем, свою позицию в отношении России она сформулировала еще весной 2018 года.

Тогда в интервью Bild am Sonntag госпожа фон дер Ляйен рассуждала, что Кремль «не прощает слабостей» и нуждается в «образе врага», в то время как «свободное западное общество» в таковом потребности не испытывает.

Поэтому, говорила она, необходимо оставаться открытым к диалогу с Москвой, но жестко и решительно стоять на своем. Эта фраза мгновенно разлетелась по СМИ в ее дословном переводе: вести диалог с Москвой «с позиции единства и силы» — и вызвала в Москве бурную реакцию. Так, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что коллегам из Германии следовало бы «лет 200» молчать на этот счет. «Сами не читаете — спросите у дедушек, каково это — говорить с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать»,— предупредил он.

Самой же пронзительной была итоговая часть 16 июля выступления Урсулы фон дер Ляйен, которую она произнесла на немецком языке. «Моему отцу было пятнадцать, когда закончилась страшная война, которая по вине моей страны принесла на наш континент смерть, разорение, истребление, разрушения. Своим детям — мне и моим шестерым братьям и сестрам — он часто об этом рассказывал. И прежде всего о том, как важно было для него, что другие страны вновь протянули нам руку и приняли нас в круг демократических народов»,— вспоминала она. Выступая перед депутатами на заседании в Брюсселе, госпожа фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссии служил еще ее отец (он возглавлял одно из крупных подразделений). «Поэтому я родилась в Брюсселе и стала европейской еще до того, как узнала, что я немка,— убеждала слушателей тогда еще кандидат на пост председателя Еврокомиссии.— И поэтому для меня существует только одна цель: единая и сильная Европа».

Напоследок она вновь вспомнила слова своего отца, который к старости уже меньше говорил о войне: «Он говорил, что Европа — как долгий брак. Любовь не становится больше, но становится глубже. Потому что мы знаем, что можем положиться друг на друга в горестях и в радостях».

Судя по итогам вечернего голосования, принять ее кандидатуру были готовы все-таки не все депутаты: против высказались 327 человек, 22 воздержались. Однако необходимый для утверждения в новой должности порог госпожа фон дер Ляйен прошла уверенно: ей требовались 374 голоса, а поддержали ее 383 депутата. «Ваше доверие — это ваша вера в сильную и единую Европу, от востока до запада, от севера до юга, это ваша вера в Европу, которая готова бороться за будущее, а не друг с другом»,— поблагодарила она в короткой ответной речи. «Уверена, что Еврокомиссия теперь в надежных руках»,— приветствовала ее избрание нынешняя глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини.

Галина Дудина