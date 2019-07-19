Сохранение лиц

На этой неделе российские и иностранные социальные сети охватил очередной флешмоб — вся френд-лента мгновенно состарилась. Виной тому стало приложение FaceApp, которое по селфи позволяет сменить цвет волос, добавить растительность на лице, состарить человека или сменить ему пол. Для FaceApp это уже не первая волна популярности: выпущенное в 2017 году приложение тогда, как и сейчас, входило в число самых скачиваемых в Google Play и App Store.

Мало кого обошло любопытство взглянуть на себя десятки лет спустя и желание продемонстрировать результат. Нашлись и те, кому быстро надоели морщинистые лица друзей, а вскоре появились и алармисты, у которых возникли вопросы к тому, как приложение использует накопленные фотографии и данные. Российские и иностранные журналисты бросились читать пользовательское соглашение сервиса, где с негодованием обнаружили, что FaceApp может передавать данные сторонним организациям и рекламодателям.

Когда волна докатилась до Запада, там обратили внимание, что разработка — российская. Действительно, за приложением стоит бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров, владеющий компанией, разработавшей FaceApp. После этого ком возмущения докатился до Конгресса США. Сенатор Чак Шумер попросил ФБР проверить, не угрожает ли приложение национальной безопасности страны и не нарушает ли право на частную жизнь миллионов американцев.

На фоне шумихи в FaceApp ответили на наиболее насущные вопросы: фотографии обрабатываются в облаке, хранятся 48 часов, данные никому не передаются и не продаются — и даже не поступают в Россию. Здесь FaceApp приходится верить на слово.

Благодарить за массовую паранойю в отношении современных интернет-сервисов следует все-таки не FaceApp, а скорее Facebook, ранее передавший Cambridge Analytica данные миллионов пользователей. Социальная сеть, по данным СМИ, отделается штрафом в $5 млрд (меньше десятой части ее выручки в 2018 году). При этом никто массово не уходит из Facebook, не закрывает аккаунты в Google, не покидает Instagram, Twitter и другие сервисы, которые продолжают собирать данные и продавать их рекламодателям. Правда, делать это они теперь стараются более открыто — тот же Facebook готов вежливо объяснять, почему показывает ту или иную рекламу и какие рекламодатели интересовались моими данными.

Так устроен бизнес крупнейших интернет-сервисов, которые потому и бесплатны: чем более точные данные для рекламы соберет площадка, тем больше денег сможет выручить. И собаку на этом съели как раз самые привычные приложения, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, а не внезапно прославившиеся «злые русские».