Закон о языке вступил в бессилие На Украине почти никто не верит в его исполнение

На Украине 16 июля вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — один из последних, которые подписал прежний президент Петр Порошенко. Опрошенные “Ъ” эксперты убеждены: закон породит немало скандалов, а на местах его будут «тихо саботировать». Раскритиковали инициативу и ряд участников заседания Совбеза ООН 16 июля. Между тем главным врагом закона в Киеве считают нового президента Украины Владимира Зеленского. Автор инициативы депутат Верховной рады Николай Княжицкий заверил “Ъ”: глава государства нарушал положения закона, когда говорил на русском языке с избирателями в Краматорске.

Последняя неделя перед выборами в Раду началась с обсуждения одного из самых болезненных для Украины вопросов — языковой политики. О ней вспомнили в связи со вступлением в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вызывал немало споров еще в апреле, когда был принят и подписан президентом. Примечательно, что это произошло в переходный период: Владимир Зеленский уже выиграл выборы, но главой государства еще был Петр Порошенко.

Эксперты тогда называли закон «прощальным подарком» господина Порошенко своему оппоненту, который пытался не заострять внимание на языке и сам то и дело переключался с украинского на русский.

Закон предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни, кроме личного общения и религиозных обрядов. При этом 16 июля документ вступил в силу не полностью, и его различные положения будут оставаться замороженными вплоть до 2030 года. Например, ведение медицинской документации на украинском языке становится обязательным с июля 2020 года, а подтверждение знания языка для чиновников и получающих украинское гражданство — с 2021 года. Наказания за несоблюдение языкового закона будут введены в 2022 году. Например, за неприменение украинского языка в делопроизводстве будет грозить штраф в 3,4–6,8 тыс. гривен (от 8 тыс. до 16 тыс. руб.). Дольше всего уступки будут действовать в сфере образования — так, выпускной школьный экзамен станет полностью украиноязычным лишь к 2030 году.

Специализирующийся на Украине автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин убежден, что Петр Порошенко изначально рассматривал языковой закон как «задел на будущее». «Теперь у бывшего президента есть линия обороны, открывающая путь к патриотической демагогии. Любые попытки Зеленского пересмотреть закон или особо одиозные его положения будут поданы как покушение на национальные ценности»,— сказал эксперт “Ъ”. Он также предположил, что «нормы языкового закона будут использоваться только для политических скандалов, а в реальной жизни его будут тихо саботировать, особенно в русскоязычных регионах».

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Это подтверждает заявление украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко, который дал понять, что ожидает саботажа нового закона, но демонстрирует решимость противостоять этому во что бы то ни стало. «В ближайшее время действующий Кабинет министров внесет на рассмотрение вопрос о назначении уполномоченного по вопросам языковой политики и создания национальной комиссии по стандартам государственного языка,— написал на своей странице в Twitter господин Кириленко.— Но нас волнует, что пятая колонна Кремля открыто хочет отменить новый закон. И в этой ситуации решающей будет позиция новой власти, новоизбранного президента».

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Эта позиция сильно настораживает сторонников полной украинизации. После инаугурации и сам Владимир Зеленский, и члены его команды продолжали ставить под сомнение необходимость абсолютного доминирования украинского языка. Глава офиса президента Андрей Богдан в интервью «РБК-Украина» заявил, что «разрешил бы Донецку и Луганску государственный украинский, региональный русский, и при условии, что после этого они — территория Украины».

После этого в том же духе выступил и сам Владимир Зеленский, впрочем, более осторожно. С одной стороны, он напомнил, что «в конституции записано, что единственный государственный язык на Украине — украинский», и пообещал защищать его.

С другой стороны, выступая 5 июля в Краматорске (в честь пятой годовщины возвращения города под контроль Украины), президент выступил в защиту русскоязычных украинцев.

«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке»,— сказал он. Публика встретила идею аплодисментами.

Между тем инициатор вступившего в силу закона депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий заявил “Ъ”: хотя «сам российский язык никто не запрещал», общение на нем с избирателями «уже нарушение». «Саботажа (выполнения закона.— “Ъ”) можно ожидать всегда, но я убежден, что мы этого не допустим»,— сказал господин Княжицкий. Он также уверен, что закон не будет отменен следующим созывом Верховной рады и будет реализован в полной мере.

Однако желающие добиться отмены закона есть и в нынешнем парламенте — это фракция «Оппозиционный блок», которая в апреле голосовала против него. 16 июля депутаты Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев зарегистрировали законопроект о признании языкового закона утратившим силу.

Похожим образом отреагировали на вступление закона в силу и российские дипломаты. По инициативе Москвы и несмотря на протест Киева во вторник этот вопрос был поднят на заседании Совбеза ООН. «Хотя многие неоднозначные моменты были учтены в финальной версии документа, закон все равно вызывает озабоченность»,— заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, рекомендовав Украине обеспечить больше прав для национальных меньшинств. Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер призвал Киев соблюдать «права меньшинств, в том числе в языковой и образовательной сферах».

С такой критикой согласен учредитель аналитического центра «Киевстратпро» Андрей Бузаров. «В ближайший год должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые в соответствии с европейскими стандартами обеспечат языковое многообразие Украины. Логичным было бы принять отдельный закон об использовании русского языка»,— пояснил “Ъ” господин Бузаров. Будет ли возможно принятие таких документов, станет ясно только после выборов в Раду.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза указал на то, что принятые на Украине нововведения противоречат минским соглашениям.

«Документ, подписанный бывшим президентом Украины Петром Порошенко, прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совбеза-2202»,— предупредил господин Небензя, призвавший коллег послать Украине четкий сигнал. «Вы можете либо подыграть дискредитировавшим себя майданным политикам во главе с экс-президентом Порошенко и сделать вид, что закон о госязыке следует воспринимать спокойно и без критики, либо дать четкий сигнал, что борьба за сохранение национальной и культурной идентичности не должна сводиться к попранию прав русскоязычного населения»,— обратился к членам Совбеза ООН дипломат.

При этом господин Небензя неожиданно вступился за Владимира Зеленского. Он обратил внимание на недавнее заявление Петра Порошенко о том, что пока Владимир Зеленский «разговаривает по-русски, Украине угрожает опасность». «Угрозы в его (президента Зеленского.— “Ъ”) адрес в этой связи неоднократно поступали и от других деятелей Майдана националистического толка»,— напомнил собравшимся на заседании Совбеза ООН российский дипломат.

Кирилл Кривошеев